¿Por qué no todas las escuelas participan de los desfiles patrios?

Como cada año la celebración del mes de noviembre en Panamá tiene como principal atractivo los desfiles patrios, pero no todas las escuelas del país participan de esta actividad.

Al consultarle a la ministra de Educación, Lucy Molinar, a qué se debe esta situación, mencionó que la decisión de participar o no en los desfiles corresponde a cada institución educativa, pero no profundizó en los motivos, por lo que, se podría pensar que la festividad no genera el mismo entusiasmo en todos los ciudadanos.

“La decisión de participar en los desfiles es de cada escuela”, señaló Molinar.

Sin embargo, también hizo énfasis en que es deber de los centros educativos contribuir a estas celebraciones, ya que, es la forma que eligió el país para celebrar sus luchas nacionales.

La participación de estudiantes en actos cívicos y desfiles patrios juega un papel importante en la preservación de las tradiciones panameñas, no obstante, en los últimos años el fervor patriótico ha ido disminuyendo, reduciendo la presencia de bandas escolares en los desfiles.

Para Molinar es responsabilidad del Ministerio de Educación (Meduca) y sus autoridades motivar a los alumnos a participar de la celebración de las fiestas patrias.

“Nos toca a nosotros como autoridades generar ese entusiasmo, esa alegría por celebrarnos. Cuando hay un poquito de interés e ilusión, la gente se entusiasma”, afirmó.

Mencionó que durante su gestión pretende devolverle a los desfiles panameños esa alegría y vistosidad que siempre los ha caracterizado y por lo que son tan concurridos.

“Queremos volver a traer música, que sea una verdadera fiesta de patria, un desfile bonito donde los muchachos se luzcan, donde haya actividades que arranquen aplausos de todo el público y que la gente se ilusione”, dijo.

Tras los cierres de calle por la discusión del contrato minero que cancelaron la realización de actividades patrias el año pasado, los estudiantes volverán a partir de mañana, 3 de noviembre, a engalanar las avenidas del país para honrar a la patria, por lo que, se espera que la celebración ilusione nuevamente a la población.

