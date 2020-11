Preocupa índice de positividad de casos de la COVID-19

El 12.5% de las pruebas aplicadas en las últimas 24 horas para detectar el virus que causa la COVID-19, fueron positivas, según el reporte dado a conocer ayer.

El porcentaje se dio luego de que se aplicaran 7,093 y de ellas, 887 resultaron nuevos positivos.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reconoció que los porcentajes de positividad que se han visto en los últimos dos días, le causa un nivel de preocupación.

"Si no logramos disminuir la positividad, quiere decir que más personas contagiadas van a estar en las calles", expresó Sucre.

Insistió que las medidas de control podrían aplicarse por sector o distrito, tras darse aumentos en el índice de positividad en algunos sectores

No obstante, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que por el momento Panamá no presenta rebrotes de COVID-19, debido a que no se ha sobrepasado la capacidad instalada en salas de hospitalización, UCI y UCRE y la letalidad se mantiene menor 3%.

Pese a ello, se tiene un plan de contingencia en la eventualidad de un repunte en el país, el cual se fundamenta en indicadores concretos como la letalidad, recurso humano, la disponibilidad de camas etcétera.'



En hoteles, hay 554 pacientes, en tanto que los hospitalizados totalizan 812.



En las salas hay 658 y en Unidades de Cuidados Intensivos se reportan 154 personas.



740,901, se han realizado en Panamá, de las cuales 79.9% han sido negativas.

Para ayer, además de los 887 nuevos casos, se informó sobre siete decesos para totalizar 2,830. Hasta el momento, se han dado 122,070 recuperados, en tanto que en casa se mantienen 17,086 personas.