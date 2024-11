Problema social detrás de morosidad con la CSS

La morosidad que afecta a la Caja de Seguro Social (CSS) ronda los $320 millones con un perfil muy particular, informó Dino Mon, director general de la institución.

Mon reveló que 40% de esa deuda corresponde a personas naturales, de acuerdo a un estudio que realizó la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

“Son como ustedes y como yo; eso significa que existe un problema social importante a la hora de cobrar esa cuota obrero patronal, porque allí hay personas que tenían a su doméstica, a su jardinero, a gente que trabajaba y les ayudaba, por lo que no se puede ir a mansalva, con palo y garrote, a crear un problema en familias que estuvieron muy afectadas económicamente por el Covid”, destacó.

Desde la administración de Juan Jované, la CSS cumple con la ley al publica cada seis meses la lista de morosos con la institución, especificando que la deuda se cuenta a partir de los tres meses.

El estudio no solo revela esta situación, sino que del restante 60% la mayoría son pequeñas y medianas empresas que resultaron afectadas por la pandemia.

“Cuando se observan todos los problemas que hay en esa morosidad de $320 millones, (te das cuenta) que es un problema financiero muy importante para la CSS, pero también es un problema social, en el que existe un mandato de cobro de esas primas, que debe ser de una forma diferente”, enfatizó.

El director de la CSS resaltó que no va a mancillar familias con acciones que vayan en contra del bienestar de todos los panameños.

Insistió en que es necesario hacer un nuevo proceso, algo muy diferente, como arreglos de pago favorables para que las pequeñas y medianas empresas, así como las personas naturales, se acerquen a pagar, “pero no con palo, no con garrote, eso no lo podemos permitir”.

"Encontramos empresas como FCC que se fueron de Panamá y se llevaron un montón de cuotas, así como Odebrech, que después cambió de nombre. Todo eso sale en la base de datos", detalló Mon.

Un problema de la morosidad de la CSS es clasificar que cantidad es 'fantasma', debido a que las personas jurídicas deudoras son sociedades que hoy no existen.

Varias administraciones anteriores realizaron moratorias para poder recuperar parte de esa deuda pero no dieron resultado.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!