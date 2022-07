Propuesta del Gobierno de incluir 17 productos nuevos en el control de precios no llena las expectativas

La nueva propuesta del Gobierno Nacional de incluir 17 productos regulados a la canasta básica familiar, no llenó las expectativas de algunos grupos que participan de la mesa única de diálogo que se realiza en Penonomé, provincia de Coclé.



Entre los productos que serían regulados, están aceite de soya, aceite vegetal, preparaciones en conservas de pescado, harina de trigo, pan y productos de panadería, cremas, hojuelas de maíz, café y azúcar marca IMA.

Versión impresa

Además, se estarían incluyendo los siguientes productos importados: pasta de diente, papel higiénico, jabón de baño, toallas sanitarias, desodorante personal y cloro.

Para la economista, Maribel Gordón, quien participa de la mesa del diálogo, la propuesta presentada por el Gobierno está alejada de las necesidades y las vicisitudes que pasa el pueblo panameño.

Gordón explicó que un millón de panameños se acuestan sin comer diariamente y agregó que presentar una canasta básica, que no es saludable, implica una proyección de un pueblo enfermo.

Manifestó que hay que atacar la raíz del problema por lo cual los precios son exorbitantemente altos versus ingresos y salarios bajos.

“No basta dar un listado, que no es saludable, no basta incluir algunos elementos que no son de la canasta básica de alimentos”, enfatizó.

La economista precisó que están planteando que se disminuyan y congelen los precios de los productos de la canasta básica de alimentos ampliada y que sea una sola canasta.

VEA TAMBIÉN 'Eso fue lo que congelaron para nosotros', ofrecen codito con tuna a ministros en la mesa del diálogo

En tanto, el dirigente Luis Marcucci, no está conforme con la propuesta del Gobierno, ya que la población desea una canasta básica de alimentos y no de implementos de aseo.

La economista Maribel Gordón, quien participa de la mesa única de diálogo, dijo que lo presentado por el Gobierno, en cuanto a la canasta básica, está alejado de las necesidades del pueblo panameño. Vía: @KarolElizabethL pic.twitter.com/VLu61UPR9a— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) July 22, 2022

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!