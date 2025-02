Las protestas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), que dejaron un saldo de quince policías heridos, daños a la propiedad pública y privada, y más de 480 detenidos, más que aportar al debate agrava la percepción que se tiene del país.

El rumbo del desarrollo económico y social depende de las reformas que se debaten en el Pleno de la Asamblea Nacional (AN), sin embargo, la forma en la que el sindicato de obreros de la construcción exteriorizó su oposición ha sido motivo de rechazo.

Los reflectores están sobre Panamá porque las reformas pueden incidir en las futuras calificaciones del riesgo país, que se realiza en función de su situación política, económica y social, por lo tanto, acciones como las manifestaciones que no son pacíficas influyen negativamente.

Ernesto Cedeño, abogado y diputado, dijo que es “inaceptable la tiradera de bloque” y demás que se observó, además, reiteró que la “democracia permite las protestas”, pero deben ser pacíficas y sin lesionar a los ciudadanos.

“Esta gente atentó contra la vida de más de 200 uniformados”, aseguró Jaime Fernández, director de la Policía Nacional (PN), quien reiteró que la forma violenta en la que los sindicalistas se manifestaron no es la correcta.

“Suntracs puede manifestarse. Nosotros no estamos en contra de una manifestación pasiva, de no cierres y el tema de volanteo no es una excusa para terminar de esta forma”, argumentó Fernández.

En las recientes protestas, además de las unidades policiales heridas, resultaron afectados los servicios médicos del Hospital Santo Tomás y el Hospital del Niño, motivo por el cual más voces se han pronunciado en rechazo de la medida de presión.

El presidente José Raúl Mulino condenó el uso de la obra del nuevo Hospital del Niño como “barricada para la violencia” y no ha sido el único, el epidemiólogo e investigador de Salud Pública, Arturo Rebollón, manifestó que los niños tienen años esperando un nosocomio de calidad y los protestantes le han utilizado para lo contrario: “destrucción, ataques a personas y colapso económico. ¡Desastre!”.

“(…) Es una obra pública, pagada con recursos panameños para los niños y no para uso de organizaciones político-sindicales. Espero que les caiga todo el peso de la ley y actué el Ministerio Público”, escribió el mandatario en X, anteriormente Twitter.

Por los hechos registrados en la Avenida Balboa, cierre de vías y disturbios, el Ministerio Público (MP) comunicó que se inició una “investigación de oficio por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva”.

February 12, 2025