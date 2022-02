¿Qué actividades están prohibidas durante los días de carnaval?

A pesar de los días de descanso para estas fechas, el Ministerio de Salud (Minsa) recuerda que hay una serie de actividades que no están permitidas, con el objetivo de evitar el aumento de casos de covid-19.

En este sentido, reiteran que desde el viernes 25 de febrero hasta el 6 de marzo del 2022 quedan prohibidas la realización de actividades bailables en espacios abiertos o cerrados; en jardines, cantinas, discotecas, toldos y similares.

A la vez señalan que no se permite cantaderas, presentaciones de artistas en tarima y animación en estructuras móviles de discotecas; culecos o mojadera con o sin autos cisternas.

Las discotecas, de acuerdo con el Minsa, solo podrán abrir en modalidad de "restaurante-bar", con música con sonido ambiental a bajo volumen.

"Se reitera que no están permitidas las presentaciones artísticas ni los bailes en este tipo de negocios y los clientes deberán permanecer sentados consumiendo", añadió la institución sanitaria.

Además, se prohíben los desfiles, murgas, comparsas, tunas. Las galleras, hierras, corrida de toros, lazos y similares.

El decreto que cancela los carnavales también establece que no están permitidas las reuniones multitudinarias en residencias, edificios, calles, barriadas; actividades conocidas como parking.

En este sentido, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, dijo que le pidió el apoyo a los municipios debido a que estos en ocasiones conceden permisos para estas actividades.

"Recuerden que no hay carnavales, no hay culecos, no hay galleras. Muchas de estas actividades clandestinas terminan en homicidios y riñas", precisó Pino.

