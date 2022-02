Aumento en las tarifas para ingresar a las áreas protegidas debe traducirse en mejoras a las instalaciones

El leve aumento en las tarifas para ingresar a las áreas protegidas, que regirá a partir del próximo 1 de marzo, debe traducirse en mejoras a las instalaciones, consideran guías de turismo.

Mariel Ulloa, de Enlodados.com, está a favor de que se cobre por acceder a los parques nacionales, sin embargo, aboga para que esos ingresos se reinviertan en el mantenimiento de las áreas.

"Se espera que ese alza se vea reflejada en el mejoramiento de los accesos, los servicios que se ofrecen y la remodelación de senderos homologados. Muchas veces uno lleva a niños y personas mayores y el parque resulta de difícil ingreso porque los accesos no están arreglados", dijo Ulloa a Panamá América.

Ulloa reitera que si el aumento ya se reglamentará, lo ideal es que se refleje en las comodidades que ofrezcan los parques.

Por otro lado, el guía Eduardo Zerna, de Panamá 507 Adventures, no está a favor de que se aumente el precio de entrada a los parques naturales, tomando en cuenta el abandono en el que se encuentran algunos.

"No me parece que se cobre más por dos motivos: Lo primero es que uno primero debe arreglar la casa, las instalaciones, y lo otro, que muchas áreas no tienen plan de manejo que certifique y regule las actividades que se pueden realizar", precisó Zerna.

En este último punto, Zerna expuso que hay áreas protegidas que no cuentan con suficientes guardaparques, sumado a que los pocos que hay les toca trabajar con las uñas porque no cuentan con las herramientas básicas.

"Al final solo van a aumentar la tarifa y darán el mismo servicio", puntualizó.

Reactivación de tarifas

De acuerdo con Mi Ambiente, tras una evaluación económica integral, realizada por la Dirección de Política Ambiental, se determinó que es necesario ajustar las tarifas para que sean cónsonas con el aumento de los costos administrativos y de mantenimiento de las áreas protegidas.

Con el ajuste, el ingreso a las siguientes áreas: Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, Parque Nacional Chagres, Parque Nacional Soberanía, Parque Nacional Volcán Barú, Parque Internacional La Amistad, Parque Nacional de División Omar Torrijos Herrera, Parque Nacional Darién, pasará de costar 3.00 dólares a 4.00 dólares para nacionales y extranjeros residentes. En el caso de jubilados, pensionados y tercera edad, el costo pasa 1.50 a 2.00 dólares. Los extranjeros ahora pagarán $7.00 y no $5.00.

Con respecto a las áreas marinas, el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos y el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana mantenían una tarifa de $4.00 para nacionales y extranjeros residentes y ahora esta será de $6.00. Para jubilados, pensionados y tercera edad aumenta de $2.00 a $3.00. Los extranjeros, en tanto, seguirán pagando $20.00.

Para asistir a los parques naturales, los visitantes deben reservar enviando un correo a la dirección electrónica de cada parque, con sus datos básicos (fecha de visita, nombre y apellido, nacionalidad, número de contacto, edad de todos los visitantes, placa del vehículo).

De acuerdo con Shirley Binder, directora nacional de áreas protegidas y biodiversidad del Ministerio de Ambiente, estos ingresos son de suma importancia debido a que contribuyen al manejo, gestión y conservación de los recursos.

¡Buenas Noticias! El Órgano Ejecutivo expidió el Decreto Ejecutivo No. 1 de 2 de febrero de 2022, mediante el cual se amplía el territorio del área protegida Isla Iguana y se subroga el decreto anterior que regulaba dicha zona situada en el distrito de Pedasí, Los Santos. pic.twitter.com/Futu3M6q3K— Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) February 7, 2022

