¿Qué países optaron por la vacuna rusa Sputnik V, y por qué la desconfianza de Panamá hacia esas dosis?

Más de una decena de países a nivel mundial se colocarán la vacuna rusa Sputnik V, entre ellos cuatro de América Latina, incluso algunos esperan producirlas en sus propios laboratorios.

Y es que países como Argentina, México, Venezuela, Brasil, en el caso de América Latina han solicitado dosis de Sputnik V y ya han colocado miles de ellas a su población.

En el caso de Europa solo Hungría, cuyo dirigente Viktor Orban mantiene buenas relaciones diplomáticas con Valdimir Putin vacunará a su población con dosis rusas.

Hungría no importará vacunas masivamente, sino que pretende producirla en sus laboratorios. Además, también contará, si quiere, con millones de dosis de las vacunas de las farmacéuticas occidentales, que firmaron contratos con la Comisión Europea para distribuirlas a los 27 países del bloque.

Otros países que utilizarán la Sputnik V están: Corea del Sur, Egipto, India, Nepal y las antiguas repúblicas soviéticas de Kazajstán y Uzbekistán.

Pero tal y como pinta la situación por parte de farmacéuticas grandes de Estados Unidos y Europa y la demora en la entrega de dosis, se abre la posibilidad de que más naciones opten por adquirir la Sputnik V.

A nivel de Panamá, el tema toma relevancia teniendo en cuenta que si bien Panamá compró 450 mil dosis a Pfizer, hasta la fecha solo le han entregado 12,840.

Recientemente se anunció que una empresa está dispuesta a donar 50,000 vacunas Sputnik V a Panamá, no obstante las autoridades panameñas se han mostrado cautelosas.

Plantean que solo se adquirirán las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), e incluso algunos especialistas panameños plantean su desconfianza en la vacuna rusa alegando que no pasó la tercera fase de prueba.

La Sputnik V fue desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya, un centro público ruso dedicado a la epidemiología y la virología. Moscú empezó a inyectarla a sus ciudadanos en diciembre del 2020.

Sputnik V, la vacuna desarrollada por los científicos rusos, en medio de la desconfianza de países de Europa y Estados Unidos, quienes ven esta vacuna como una herramienta de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin, pero Moscú asegura que su eficacia llega al 91% y la está poniendo al alcance de países que todavía no pudieron comprar las que producen las grandes farmacéuticas europeas y estadounidenses, como Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sanofi o Moderna.

Algunos países echaron para atrás decisión de adquirir la vacuna rusa, tal es el caso delgobierno turco que al final lo descartó porque considera que su desarrollo no se hizo siguiente “buenas prácticas”. Según el Ministerio de Sanidad turco, “Rusia no está en condiciones de respetarlas (esas buenas prácticas), así que no ha sido posible que la Organización Mundial de la Salud la compre. Nosotros no podemos homologarla”. Sputnik-V fue únicamente autorizada por las autoridades rusas, que dieron su aval incluso antes de que terminaran los ensayos. Turquía finalmente decidió comprar 50 millones de dosis a la farmacéutica china Sinovac Biotech.

En Europa se podrá usar provisionalmente (en Hungría) sólo mientras la Comisión Europea considere que hay una urgencia extrema en su uso porque no ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, que ni siquiera espera recibir datos de las autoridades rusas. En cuanto el gobierno húngaro tenga suficientes dosis de las vacunas que sí haya aprobada la Agencia europea, tendrá que dejar de utilizar y producir la rusa.

