¡Reclame sus centavos! Acodeco recuerda que los comercios deben entregar el vuelto exacto

¿Le ha sucedido alguna vez que la cajera de un comercio le queda debiendo un par de centavos porque no cuenta con la disponibilidad para entregarle su vuelto exacto?

Esta situación es más común de lo que parece y forma parte de las anécdotas compartidas habitualmente a través de las redes sociales.

De hecho, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informa que ha recibido varias denuncias de consumidores, por la falta de algunos agentes económicos de no otorgar el cambio exacto por la compra de algún producto.

Según la institución, estos casos se dan principalmente por no entregar la moneda de centésimo (conocida como (centavo), cuando el producto o valor de la compra total tenga un precio terminado en dicha fracción.

"El artículo 36, numeral 2, de la Ley No. 45 de 31 de octubre de 2007, modificada por la Ley No. 34 de 2 de agosto de 2016, indica que es obligación del proveedor frente al consumidor entregar el cambio exacto que le corresponde al consumidor", reseña la Acodeco.

Acodeco admite que es difícil realizar la verificación de estas denuncias, pero ha detectado que algunos agentes económicos informan que no poseen centavos y otros mantienen estas monedas en las cajas registradoras, por lo que se no se justifica la no entrega del cambio exacto a los compradores.

Los usuarios, por su parte, exponen que cuando hacen el reclamo reciben malos tratos por parte de los comerciantes. Piden a los comercios contar con los centavos disponibles para evitar perder.

Si usted experimenta esta situación, puede poner las quejas a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales y la página web de la institución.

