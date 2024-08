Religión y espiritualidad influyen en el bienestar de los panameños

Un estudio reciente realizado por Sapien Labs ubica al continente y a Panamá en una posición muy alta en comparación con otras regiones del primer mundo, con respecto a la religión y espiritual.



El estudio, titulado «Bienestar mental, religión y el amor que das», encuestó a 239,692 individuos con acceso a internet en más de 60 países, con diferentes costumbres, culturas y creencias, utilizando una evaluación llamada Cociente de Salud Mental (MHQ, por sus siglas en inglés), que evalúa 47 aspectos de sentimientos y funciones mentales que se combinan en una puntuación general de bienestar mental.



Uno de los puntos más destacados fue que el impacto de la religión y la espiritualidad se debía principalmente a un mayor amor y cuidado por el bienestar de los demás, incrementado por la práctica religiosa activa.



Religión, amor y bienestar mental en Panamá



Panamá obtuvo un 83,98 % en su escala HMQ, lo que indica un nivel alto de bienestar mental, respecto a sus indicadores también altos de amor, espiritualidad y religiosidad.



Amor a la comunidad: el 65,85% de los panameños tienen una capacidad de amar más allá de su círculo más cercano, frente al 28,16 % de quienes solo aman a su familia y amigos, y contrastado con un 5,99 % que declaran no amar a casi nadie.



Espiritualidad: Los panameños con tendencia a la espiritualidad alcanzan un 65,08 %, en comparación con un 22,62 % de agnósticos y apenas un 12,29 % que representan el ateísmo.



Religión: Un 84,02 % de la población panameña declara identificarse con alguna religión y un 41,43 % son practicantes activos.



Los autores recuerdan que el ateísmo no implica que no haya amor y cuidado por el bienestar de una comunidad amplia, así como la espiritualidad no lo garantiza tampoco.



Para estos resultados fueron encuestados 1.012 panameños con acceso a internet, de diferentes regiones y costumbres.



América Latina lidera en amor por los demás



América Latina está en el lugar más alto, no solo en materia de actividad religiosa y espiritualidad, sino en tendencia a brindar amor y cuidado a otras personas más allá de amigos y familia (un 66 % en promedio), muy distante de otros países de Europa y Oceanía, que están en un 45 % y 43 % respectivamente.

