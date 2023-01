'Rey Momo' pone a prueba la conciencia del panameño

Los carnavales están a la vuelta de la esquina y el sistema sanitario revisa los resultados epidemiológicos, previo a una de las festividades que mayor aglomeración generan en el país. La directora general de Salud, Melva Cruz, hace un balance de los principales retos que plantean las festividades del 'Rey Momo'.

¿Cuál es la realidad sanitaria de Panamá con respecto al covid-19?

A principio de noviembre tuvimos un aumento de los casos, en las primeras semanas de enero han bajado, lo que podemos interpretar de muchas formas, de repente que las personas no se han hisopado, no se ha hecho el diagnóstico, o lo han confundido con otras enfermedades respiratorias y no se han reportado como covid. En realidad esperábamos que con las fiestas de fin de año, tuviéramos un aumento. Sin embargo, pensamos que con las festividades que se avecinan y la que acaba de pasar, el desfile de las Mil Polleras, nuestras proyecciones son de un aumento de los casos.

¿Qué retos plantea la celebración del carnaval?

Si bien, tenemos una actividad donde se produce mucha aglomeración y es muy difícil que la gente utilice mascarilla, siempre hemos hecho el llamado al autocuidado, a no bajar la guardia y si somos vulnerables y tenemos enfermedades crónicas o inmunosupresión, entonces no acudamos a lugares donde hay aglomeración. En el tiempo de carnaval va a haber muchos viajeros hacia el área del interior, entonces, use mascarilla, no solo por covid-19, hay otros virus circulatorios que también están circulando. Los que van a carnavalear, si utilizan transporte público, deben utilizar su mascarilla porque es obligatoria en el transporte público.

¿Le preocupa al Minsa la viruela símica o Mpox para estos carnavales?

En el año van 10 casos para un acumulado de 99 casos. Actualmente, 14 están en aislamiento domiciliario y cuatro en instalaciones de salud. Es importante que tengan claro cómo es el mecanismo de trasmisión. Se transmite por contacto directo o indirecto por sangre, fluidos corporales y por las lesiones en la piel, pero también se puede contagiar por telas, ropa de cama u objetos contaminados. Por eso es muy importante evitar contacto con múltiples parejas o parejas casuales. Todas estas son medidas importantes para evitar el contagio de Mpox.

¿Qué pasa con el hantavirus?

Este año hemos confirmado 3 casos, uno por fiebre hantavirus, y dos por síndrome cardiopulmonar. El año pasado terminamos con un total de 64, la mayor cantidad de casos la hemos tenido en Los Santos con 20 casos en el 2022, Herrera con 4 y Coclé con 8, Veraguas y un caso en Panamá Oeste. Aquí es muy importante la medida de prevención, buena disposición de los granos y evitar lugares para que vivan los roedores.

¿Qué acciones tomará el Minsa para atender estas amenazas sanitarias durante los carnavales?

Tenemos instalaciones abiertas permanentes, les estaremos diciendo donde se realizarán los hisopados, el Hospital Figali atenderá a los pacientes positivos que pudieran complicarse, las medidas de saneamiento ambiental, nuestros inspectores van a vigilar que los puestos de expendio de alimentos cumplan con todos los permisos, cumplan con todas las medidas sanitarias para poder atender a la gente que va a asistir a estas actividades. Se va a vigilar el uso de mascarillas en los medios de transportes y los manipuladores también deben utilizarlas obligatoriamente. Seguiremos vigilando que se cumplan con las medidas de bioseguridad y se cumplan con las medidas sanitarias durante esta temporada.

¿Ha creado conciencia los panameños?

Siento que el logro de nuestro país, de poder controlar esta pandemia, ha sido de parte y parte. Ha sido muy importante el apoyo de la población. Si no hubiera cumplido con estas medidas, quizás nuestra realidad habría sido otra. Seguimos creyendo en la población, por eso hacemos el llamado a no bajar la guardia a pesar de que se hayan flexibilizado algunas medidas.

¿Históricamente, qué dejan los carnavales al sistema sanitario?

Después de este tipo de actividades que son de aglomeración y desenfreno, podemos ver un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, gastrointestinales, y problemas respiratorios, también tienden aumentar en este tipo de actividad, donde las medidas no son las más adecuadas, la gente no tienen las condiciones que regularmente tienen, va a esperanzarse en áreas que no son sus hogares.

¿Qué espera el Minsa para este carnaval?

Para este carnaval, el primero después de pandemia, por lógica es muy probable - esperamos que no aumenten los casos de covid-19. Por esos, insistimos en la colaboración de las personas. Si queremos seguir como estamos, que prácticamente todo está permitido, tenemos que colaborar no bajando la guardia.

¿Qué lecciones le deja la pandemia al sistema sanitario?

Este virus es un virus nuevo, desconocíamos muchas cosas, hemos aprendido que para tener los resultados, debemos trabajar todos en equipo.

¿Estamos cerca del fin de la pandemia?

Esa pregunta se la hicieron también al director de la OMS, y él sí decía que estamos viendo la luz al final de túnel, pero todo es impredecible. Pudiéramos decir que sí, nos estamos acercando al final de la pandemia, pero eso solo lo sabe Dios.

