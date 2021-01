Ricardo Martinelli: "Si piensan que me van a inhabilitar, están más locos que una cabra, me van a tener que matar"

El expresidente Ricardo Martinelli acudió este jueves 28 de enero a la Corte Suprema de Justicia, acompañado de su equipo de trabajo donde presentó una acción legal.

Martinelli dijo sentirse asqueado de todo lo que sucede en el país y le solicitó al Ejecutivo que deje de influir en la justicia porque le está haciendo un daño a la justicia.

"Yo soy el empresario privado más grande de este país, el que más empleo genera y en vez de estar generando empleos, estoy en esta pendejada, por motivos políticos, de un caso que está prescrito y que no tiene ningún fundamento legal, pero me tiene perdiendo el tiempo'', dijo Ricardo Martinelli.

"Si Gaby Carrizo cree que me va inhabilitar a mi, esta más loco que una cabra, porque me va a tener que matar, porque él es el que está detrás de todo esto'', manifestó el ex mandatario.

Por su parte, la abogada de Ricardo Martinelli, Alma Cortés dijo que existe un exceso en el ejercicio del derecho, además de conductas antiéticas y abuso por parte de algunos querellantes en alguno de los proceso que se le siguen al exmandatario.

Es por eso es que en el dia de hoy acudieron a la Corte Suprema de Justicia, para presentar dos escritos, como terceros interesados o afectados en dos acciones de amparo de garantías, uno que presentó el señor Rosendo Rivera por conducto de apoderado judicial y el señor Juan Carlos Navarro también por conducto de apoderado judicial.

Con los cuales pretenden que se revoque la sentencia de anulación que mantuvo el criterio del Tribunal de Juicio de que a Ricardo Martinelli no se le comprobó nada que lo vincula a la comisión de delitos contra la administración pública con la modalidad de peculado.

En el que dice que Martinelli tiene que ser nuevamente juzgado por dos delitos que son del artículo 167 y 168 del código penal relativo a la interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento.

En este sentido, hoy se está presentando esta acción legal en oposición en la que se han admitido estos amparos porque son totalmente improcedentes y no tienen legitimidad jurídica los actores.

Cortés dijo que además, no se cumplio con la formalidad, tampoco fueron intervinientes en las acciones en los recursos de anulación, por lo que también carecen de legitimidad jurídica para imponer estas acciones y otras situaciones.

En este sentido, se le está solicitando a los magistrados que se pronuncien admitiendo la denuncia como terceros afectados y rechazando los amparos.