Se incrementa caza de tortugas en pandemia

La pandemia, la falta de alimentos, de trabajo y de turismo pudo haber hecho que las personas optaran por regresar al mar a cazar tortugas y este año se ha visto un aumento en la caza de este animal marino a diferencia de otros años.

Versión impresa

Cristina Ordóñez, coordinadora de investigación de Sea Turtle Conservancy, indicó que hace más de 20 años cuentan con un programa para la recuperación de las tortugas en la provincia de Bocas del Toro, sin embargo, es difícil lograr parar esta situación al 100%.

Este año el aumento se ha visto más en el área de Bastimentos, en el Archipiélago de Bocas del Toro, y en el humedal San San Pond Sack, en la zona de Flores, que son bancos donde llegan a alimentarse.

Pese a que se dio una matanza de tortugas en la pandemia, hubo un equilibrio en la anidación. Hubo un bajón en Playa Larga y en Playa Flores con una disminución en la cantidad de tortugas. En años anteriores se contaba con 150 a 200 nidos de tortugas Carey y este año no se llegó ni a 100 nidos.

En Playa Larga en Bastimentos no hay casi mucha protección de parte de las autoridades entonces la gente va en las noches a buscar tortugas. Otro de los puntos es en la comarca en un área que se llama Playa Roja, que no está protegida por el gobierno ni por ninguna autoridad, pero es un punto importante donde llegan las torturas Carey. También es visitada de noche por las personas para buscar esta especie que es la que está más extinta.

"Nos preocupa mucho Playa Larga, porque esta dentro de un área importante protegida que es un parque, que debió haberse mantenido estable, pero al no tener tanta protección se afectó", precisó.

Explicó que desde los años 60 y 70 que hubo una matanza muy fuerte de tortugas Carey yesta especie estaba extinta. El proyecto ha logrado poco a poco su recuperación, pero cada tortuga que se mata es una pérdida muy importante para la recuperación de esas poblaciones.

“Lo que la gente busca no son los machos sino las hembras y muchas de ellas están en su época de reproducción, entonces las personas no eso están matando a la tortuga adulta, sino a posibles 100 bebes o más que pueda dar esa tortuga”, dijo la investigadora.

VEA TAMBIÉN: Desnutrición infantil, un desafío en Panamá

Una tortuga carey puede venir a poner de 3 a 5 veces durante una temporada y viene cada dos a tres años. Por ejemplo, si viene este año, la tortuga Carey puede poner 5 veces huevo, lo que equivale a casi 500 huevos, y al matarla lógicamente evitan que pongan esas 5 veces.

“Esto afecta ya que al no haber producción de crías y al no darse la producción de crías, entonces se va bajando la estadística de la recuperación de la poblaciones”, precisó.

En playa Chiriquí ubicada en la Comarca Ngäbe-Buglé donde se inició el proyecto, se contaban con 300 nidos por temporada en el 2003, a la fecha en el 2019 se tuvieron casi 1000 nidos por temporada, lo que quiere decir que la población de tortugas se está recuperando, pero solo en nidos no en tortugas hembras.

Otra de las especies de tortugas que llega a Panamá es la "Canal", es la más grande y puede poner de 8 a 12 veces durante la temporada y esta tortuga hembra también es muy buscada tanto a ella como a sus huevos.

VEA TAMBIÉN: Panamá requiere una institución que actúe antes de los desastres

Las tortugas son muy importantes porque de ellas depende el equilibrio marino, con ellas se puede medir del nivel de salud que tiene el mar, ya que muchas de ellas como la tortuga Canal se alimentan de “aguas malas” y permiten que las playas no se llenen de estas medusas porque si no la gente no va a poder nadar ya que producen urticaria, además las medusas se comen huevecillos de los peces, y si esto ocurre, ya no habrán peces y las personas se alimentan de peces.

Otras como la tortuga verde se alimentan de pasto marino y esto genera un equilibrio en muchos ecosistemas. Al mantener el pasto marino a nivel, los arrecifes no se tapan y se mantienen todas las especies que viven en estos ecosistemas desde pulpos, esponjas, cangrejos entre otros, aseguró la investigadora.

Enfatizó, que al tener tortugas fuertes sabemos que el "mar esta saludable", pero si hay tortugas enfermas o muy débiles, es una muestra de que algo no está bien en el mar.

Agregó además que mantener a las tortugas y que estas puedan anidar en algunos puntos de Panamá, fuera de conservar las especies y el ecosistema, se puede desarrollar una actividad turística que puede dejar ingresos si se sabe llevar, ya que muchos extranjeros viajan desde muy lejos para poder ver la anidación de estos animales y para visitar los paraísos que brinda esta provincia.