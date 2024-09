Sectores entregan sus propuestas sobre la CSS

Las conversaciones para salvar a la Caja de Seguro Social (CSS) iniciaron este lunes en la Presidencia de la República sin las manos vacías, ya que algunos sectores presentaron sus propuestas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que entre los sectores que presentaron sus aportes están el Colegio Médico de Panamá, Cámara de Comercio, Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales y la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud (Conagreprotsa).

Por otra parte, los representantes de los educadores, Conato, Conusi y Amoacss anunciaron en la tarde de este lunes, que el miércoles entregarán su propuesta, así como también realizarán aporte a como debe ser la metodología de las conversaciones, desde su óptica.

En el primer día, según las palabras del ministro Boyd Galindo hubo mucha camaradería en las mesas, aunque los miembros de Conato, Conusi, Amoacss y los educadores, expresaron que se sintieron en desigualdad.

Dino Mon, director general designado de la CSS sostuvo que la metodología parte de la premisa de que se necesita de manera urgente resolver los problemas por los que atraviesa la institución.

"Me permitiría decir que la metodología es activa. El Gobierno primero escucha", declaró.

Resaltó que se necesita la claridad de todos los panameños representados en los gremios que participan de las conversaciones y escuchar las propuestas de aquellos que ya han pensado en soluciones para este problema.'

2

submesas se ha dividido el diálogo, una dedicada a las pensiones y la otra al resto de los temas de la CSS. 31

de octubre es el plazo para que el Gobierno presente su propuesta para salvar a la CSS.

Al inaugurar las conversaciones, el presidente José Raúl Mulino indicó que este será un diálogo "franco y abierto".

Reiteró que la CSS no va a ser objeto de ningún tipo de privatización y que, en ese orden de ideas, se rechazó la postura de un sector que tenía entre sus planes proponer ese tema en las conversaciones.

El mandatario no cree que esté en una mesa de amigos contra enemigos sino, por el contrario, es una mesa de panameños que tendrán sus diferencias en el transcurso de estos encuentros, lo que no quiere decir que sean enemigos por lo que no se puedan hablar.

"Aquí se viene a discutir, como he dicho, en función de la CSS. Aquí no hay un escenario de retórica, para echar cuentos de atrás, sino un escenario para ver hacia adelante y plantear en función de opciones viables", expresó.

Datos

La Caja de Seguro Social siempre ha adolecido de no tener estados financieros creíbles, lo que impide conocer la magnitud de la crisis que afecta su programa de pensiones.

Para estas conversaciones, se cuenta con información, la cual será suministrada a los sectores participantes en la sesión del miércoles.

"Quizás no son las exactas que para eso se necesita un audito que hace tiempo no se hace", reconoció el ministro de Salud.

En este punto, el presidente Mulino espera que, luego que Mon asuma la dirección general de la CSS, en octubre, se pueda contar con cifras más confiables.

El consenso es una palabra difícil pero es lo que se buscará en este mes y medio de conversaciones que concluirán con una propuesta del Gobierno que será llevada a la Asamblea Nacional.

Este deberá ocurrir a finales de octubre y el Legislativo será convocado a sesiones extraordinarias en el mes de noviembre para que apruebe las modificaciones a la Ley Orgánica de la CSS.