Senan decomisa 3,2 toneladas de cocaína y arresta a cuatro colombianos

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá decomisaron un voluminoso cargamento de 3,2 toneladas de cocaína en aguas del Caribe panameño y arrestaron a cuatro ciudadanos colombianos por su presunta vinculación con la sustancia ilícita, informaron este sábado fuentes oficiales.



La sustancia ilícita fue encontrada dentro de una embarcación que intentó sin éxito darse a la fuga a una voz de alto, en el ámbito de una operación antidrogas efectuada este viernes al noreste de el Porvenir en la comarca Guna Yala, en el litoral Caribe, señaló a EFE el subcomisionado Maycol Palacios, director de operaciones aeronavales del Senan.



Palacios manifestó que "129 millones de dólares" es el valor aproximado del alijo de 3.222 paquetes de la droga hallada en la embarcación, la cual, según aseguró a EFE otra fuente, es cocaína.



La embarcación era tripulada por cuatro personas, que fueron aprehendidas durante una operación aeronaval.



El jefe policial dijo no saber cuál era el destino final de esta droga, y valoró que en el Senan "para nosotros es más importante el no dejar que estas organizaciones criminales utilicen nuestras aguas jurisdiccionales para llevar a cabo sus ilícitos".



La fiscalía antidrogas del Ministerio Público (MP) indicó en X que los 3.222 fardos de estupefacientes se encontraban "en poder de cuatro ciudadanos colombianos", que supuestamente tripulaban la embarcación.



El subcomisionado del Senan detalló que las embarcaciones "go fast" o lanchas rápidas es la modalidad más utilizada por estos grupos criminales para mover la droga, también las naves de tipo artesanal de pequeños calados, la carga contenerizada y las caletas de superficie.



Durante este año, el Servicio Nacional Aeronaval ha incautado 54.531 paquetes de droga en un total de 98 operaciones, señala un comunicado del ente de seguridad.



Panamá decomisó en 2023 un total de 119,2 toneladas de droga, la gran mayoría cocaína, de acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Seguridad Pública.