Sindy Smith: Panamá Oeste necesita respuestas sin importar el costo político

Panamá Oeste es una provincia joven, pero con serios problemas sociales y necesidades de servicio básicos que arrastra desde hace varias décadas, muchos de los cuales se agravaron con la pandemia. La gobernadora de esta provincia, Sindy Smith, habló con El Trino sobre los estragos que deja la pandemia, la falta de planificación urbana e interés de distintas administraciones.

¿Cuál fue la realidad que encontró al asumir el cargo en agosto del 2020?

Cuando llegué al cargo teníamos una provincia en crisis por la covid-19, por lo que me tocó encargarme de la trazabilidad y el barrido de los casos. Los problemas puntuales, la invasión de tierra, el tema de la seguridad y el agua, que con el aumento del consumo durante la pandemia fue más crítico, un problema que aunque levantemos el Estado de emergencia seguirá debido al desorden y la falta de planificación urbana y residencial.

¿Qué deja la pandemia a esta provincia?

Nos dejó una provincia muy golpeada, mucho desempleo, tenemos bares discotecas y restaurantes que redujeron empleos; contratos suspendidos, el teletrabajo en sectores como la agencia Panamá Pacífico tuvo un impacto en las inmobiliarias con la reducción de alquileres de locales.

Planificación urbana y precarismo, ¿quién responde ante esta realidad en Panamá Oeste?

No podría decir quién sería el responsable, lo que te puedo decir, es que mientras sea gobernadora vamos a tratar de que esto no se dé. Hay que legislar sobre esta mala práctica para castigarla, muchos me hablan del costo político, pero no podemos permitir que este negociado que tienen muchas personas y abogados, continúen. Y la planificación va, en que no había un trabajo en equipo, los municipios tienen que trabajar en equipo. La planificación va de la mano del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ingenieros municipales y del sector privado, porque yo no puedo llenar un terreno por exclusivo que sea, de viviendas residenciales de alto costo, si no tengo la capacidad de resolver los servicios más básicos.

¿Cómo interfiere este crecimiento desordenado en el desarrollo de la provincia?

El tráfico, el mal servicio de educación, de salud y lo vimos con la covid-19, en el Nicolás A. Solano donde tuvimos que habilitar hasta la cafetería y ahora estamos sin atenciones externas. Con la crisis económica muchos padres tuvieron que sacar a sus hijos de escuelas privadas y si en este momento regresamos a clases presenciales, las escuelas públicas no se darían abasto por la demanda.

Falta de interés o recurso, ¿Qué hace que el tema agua sea por décadas la principal razón de protestas en esta provincia?

La falta de planificación urbana provocó que la planta potabilizadora que se hizo en el gobierno del presidente Martín Torrijos dejara de dar el resultado, el servicio colapsó, primero porque no se le dio el mantenimiento debido, segundo, que la planta potabilizadora que tenemos es una de las más antiguas que tiene el país. Un verano muy fuerte, no tenemos los ríos con suficiente caudal de agua, y en un invierno muy fuerte se nos llenan de sedimentos.

¿Qué soluciones plantean para la crisis de agua potable en la provincia?

El Pacto del Bicentenario es vinculante, y en Panamá Oeste lo que todo mundo pide es agua. Hemos retomado el proyecto para terminar la planta potabilizadora de Howard para Arraiján y Veracruz que no tienen agua, y tenemos que trabajar en el mantenimiento de plantas, bombas en el área de La Chorrera, y hacer jornadas de fugas. Capira no tiene agua, tenemos unas tuberías que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli instaló pero que en el gobierno de Juan Carlos Varela, no se le dio seguimiento, no sé lo que pasó, pero por esas tuberías lo que pasa es aire. Lo que es una realidad, es que no es una situación que va a tener una solución a corto plazo. Ojalá y Dios quiera que en la mesa del Bicentenario se apruebe el tema de la potabilizadora, porque ya tendría el presidente Laurentino Cortizo un compromiso con el pueblo de Panamá Oeste que pide a grito este tema.

La población pide que las mega obras beneficien a la población, ¿Qué se plantea al respecto?

Hay un acuerdo que establece que donde se hace un proyecto del nivel que sea, la mano de obra principal debe ser de la comunidad. La línea 3 del Metro, calculamos beneficiará a más de 3 mil personas directamente, 2 mil indirectamente, y generará empleos, lo que tenemos es que ser garantes que este consorcio privado, las hojas de vida que reciban sean de Panamá Oeste.

El Panamá Oeste próspero, el marginal y el rural, ¿Cuál es su estrategia para lograr la equidad social?

Las gobernaciones no cuentan con un presupuesto, pero trabajan el presupuesto de las juntas técnicas de todas las instituciones. Es un año muy duro, pero aspiramos poder inyectarle a esas comunidades el recurso que le permita eliminar esa brecha, a veces la habilitación de un camino ayuda a que sus productos salgan y de esa manera ya aseguras ingresos a esa población. El presidente tiene el plan Colmena en Capira, donde se busca combatir la brecha de la pobreza mejorando educación, salud, empleo y emprendimiento. La estrategia a través de Ampyme, Ipacoop y los programas sociales es dar herramientas y facilitar la comercialización de los productos de esas poblaciones.

Importante obras paralizadas y en deterioro, ¿qué se hace al respecto?

La ciudad judicial es un tema que se está viendo, y no puedo decir que se vaya a lograr algo, en el estadio Justino Salinas se espera su entrega para la temporada de béisbol del 2022, los mercados reiniciaron trabajo tras la ejecución de la fianza y se pueden estar entregando este año, la 'Casita Rosada' del hospital Nicolás A. Solano se debe estar habilitando para las oficinas administrativa de la Regional de Salud y consulta externa de pediatría, los centro de salud están en ejecución de fianza, al igual que los colegios.

Pandillas, crimen organizado y narcotráfico es un tema que alarma a la provincia ¿Qué estudio se hace al respecto y qué medidas plantean?

Nos hemo reunido con el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional, ellos son muy conscientes de lo que está sucediendo en materia de seguridad y que se agravó con el tema de la pandemia, al tener una policía ayudándonos en la trazabilidad y otros, y además de los contagios en la fuerza pública. Hemos hecho giras en el área de San Carlos con la intención de instalar una base del Servicio Nacional Aeronaval para monitorear toda el área turística del pacífico, porque no podemos incentivar el turismo si tenemos inseguridad. Mucho de nuestros pescadores han sido penetrados por el narcotráfico, todo eso lo tiene el equipo de inteligencia, están armando estrategias y en cuanto empecemos a poner la presencia policial, recuperaremos el terreno.

¿Teme usted al costo político que puedan tener sus decisiones?

En estos momentos no tengo ninguna aspiración política, tenemos una línea ideológica, pero también tenemos una presidente que escucha las opiniones objetivas. El reto duro era la invasión en los terrenos del Nicolás A. Solano, allí había un costo político y el día que realizó el desalojo estaban todas la autoridades y los políticos.

¿Cuenta su administración con el respaldo de las autoridades distritales?

Me siento muy contenta del trabajo en equipo con los 59 representantes y los cinco alcaldes. Hemos trabajado sin banderas políticas. Mientras lo hagamos en comunicación tendremos buenos resultados .