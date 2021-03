La creación de más leyes para protección a los menores no resuelven crisis en los albergues

La crisis en los albergues a nivel nacional no se resuelve con la creación de más leyes, sino con una mejor ejecución de las ya existentes, con lo cual se podrían resolver los abusos y maltratos que se cometen en esos lugares.

Expertos indicaron que no hace falta crear más normativas para enfrentar esta problemática, sino que las entidades encargadas de hacer valer las mismas, las ejecuten con firmeza.

Con la salida a la luz de los abusos y maltratos que se cometían contra algunos menores en los albergues, se han presentado un sinnúmero de iniciativas de ley enfocadas para su protección, sin embargo, expertos coinciden que esto no resuelve el asunto.

Para Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de abogados (CNA), el contar con una gran cantidad de normas para abordar este tema, es el principal problema que ha tenido Panamá.

"Tenemos que estar claros en una realidad, las normas se crean, se adecuan a los estados o a las situaciones que en un momento dado enfrenta la sociedad panameña, por eso se dice que el derecho está en constante movimiento, porque no es estático", expresó.

Fraguela agregó que el derecho tiene que adecuarse a las condiciones sociales que regulen en un momento dado una serie de actuaciones o situaciones que pudiesen comprometer o afectar el equilibrio social.

Algo que evidentemente es una responsabilidad del Estado, por eso se hacen leyes por conducto de la Asamblea o por conductos del Ejecutivo a través de iniciativas que ellos presentar, según el jurista.'

56

albergues fueron inspeccionados por el Ministerio Público en el caso de los albergues. 700

páginas tenía el informe que confeccionó la Asamblea nacional por este caso.

Algo que igualmente aplica para cada una de las instituciones que en su momento desarrollan políticas tendientes a supervisar y garantizar los derechos que están siendo objeto de consideración.

Fraguela dijo que aunado a esto, el Estado debe jugar un papel mucho más beligerante y proactivo.

"Sentimos que históricamente el Estado se ha convertido en un ente encargado de despachar o solucionar problemas, pero realmente no hay un claro fin o clara visión de qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos llegar. Siento que ese es el primer problema que enfrentamos y la forma de solucionar esto es creando políticas que debe desarrollar el Estado con personal capacitado e idóneo", sostuvo Fraguela.

El exvicepresidente del Colegio de Abogados, expresó que no todas las oficinas pueden estar llenas de personas políticas, sino que deben tener cierto tipo de cualidad o de calidad profesional que las hagan idóneas para esa posición.

"Con esto lo que quiero decir es que no puedes poner al frente de un Ministerio de Salud a alguien que no sea médico y que no conozca cuales son los problemas que enfrenta el sector, este es un ejemplo", manifestó el abogado.

Sin designar

El pasado 12 de marzo, culminó el periodo de postulación que dio el presidente Laurentino Cortizo, para escoger al nuevo director o directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho la designación la cual se escogerá de una lista de cinco aspirantes al cargo.