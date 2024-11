Trastornos del piso pélvico en mujeres: ¿Cuáles son las opciones de tratamiento?

Los casos de mujeres con trastornos del piso pélvico han aumentado en los últimos años. Si no se atienden a tiempo, pueden tener consecuencias serias, informó la Caja de Seguro Social (CSS).



La doctora Irela Soto, uróloga de la Policlínica Presidente Remón, explicó que el piso pélvico es una estructura anatómica que ayuda a sostener todos los órganos pélvicos formados, la cual está formada por una serie de músculos y tejidos que se encuentran en la pelvis y que ayudan a que todo se mantenga en su lugar.



Destacó que en muchas ocasiones después de los embarazos y partos, el piso pélvico puede debilitarse y generar una serie síntomas como: sensaciones de bolas o bultos en la vagina, que pueden ser el recto caído, o que el cuello del útero o la cúpula vaginal se cae.



“Cuando eso ocurre, puede causar infecciones urinarias, dolor, síntomas urinarios asociados a un problema de vaciado y puede causar incontinencia urinaria que afecta la calidad de vida de las pacientes”, indicó.



Se informó que estos trastornos son muy comunes en las personas mayores, pero también depende de la paridad de la mujer, porque tienen hijos más jóvenes y usualmente tienen músculos fuertes.



Detalló que se ha visto un aumento de en los síntomas después de la menopausia. “Hay mujeres que sienten bolas, mientras que otras tienen incontinencia urinaria de esfuerzo (cuando tose, puja, estornuda y se le sale la orina) y dependiendo de estos, se les puede ofrecer un tratamiento”.



“La ventaja que tiene el paciente es que en la Caja de Seguro Social se le puede ofrecer una fisioterapia en caso de ser una incontinencia leve, que puede mejorar fortaleciendo el piso pélvico, y si no es suficiente, se opta por un procedimiento quirúrgico que no es tan invasivo y que puede ser ambulatorio”, enfatizó.



Dependiendo de cada persona, la fisioterapia puede tener un rol, pero al ser un defecto anatómico, debe restaurarse su localización original.



Una de las recomendaciones más importantes es tratar de mantener un peso ideal. “El problema es que después de los partos, las mujeres por otras circunstancias no le dan importancia a su salud y a la prevención, por lo que es importante mantener un peso ideal, ya que entre más pesada sea la persona, ese piso pélvico no va a aguantar”, señala la experta.



Si se tienen síntomas de cambios anatómicos, lo más importante es acudir a su médico tratante o al servicio de urología, para hacer el abordaje de una forma que no sea prolongada.



Consecuencias

La uróloga explicó que los trastornos del piso pélvico que no se detectan a tiempo pueden tener consecuencias serias como: infecciones urinarias por incontinencia, que si no se atienden a tiempo pueden llegar a tener una sepsis de foco urinario.



“Me han tocado pacientes que tienen años con este padecimiento y he operado a pacientes ya después de estar en diálisis porque la vejiga tiene tanto tiempo afuera, que los riñones se dañan, y es una tristeza llegar a esos puntos”, enfatizó.



Recomendaciones para prevenir: mantener un buen peso, hacer ejercicios abdominales para fortalecer los músculos.