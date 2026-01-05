Tres empresas para recoger desechos en un San Miguelito dividido en tres zonas

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández precisó que a partir del 19 de enero tres empresas se harán cargo de la recolección de los desechos en un distrito que ha sido dividido en tres zonas con sus respectivas particularidades urbanas y geográficas.

"Hemos dividido el distrito en tres zonas: naranja, azul y verde. Cada zona fue estudiada y tienes sus particularidades urbanas y geográficas", señaló Hernández en Telemetro Reporta Matutino.

Hernández precisó que en San Miguelito hay zonas con muchas veredas, otra con mucho comercio, y otra de solo residentes y aseguró que "hay una respuesta para cada una de estas zonas".

Además la alcaldesa dijo que ya tuvo la primera reunión con estas empresas y los respectivos concejales de cada zona, estas según anunció, continuarán hoy, mañana y pasado al igual tendrá reunión con la mesa técnica y se hará un recorrido por las diferentes zonas.

Con la entrada en acción de estas empresas, se pone fin a la gestión de Revisalud en San Miguelito luego de 25 años de un contrato que Hernández definió como "leonino".

Y es que en los últimos días de diciembre de 2025 y hasta el 18 de enero, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) estará colaborando con la recolección de desechos luego que el presidente José Raúl Mulino ordenó esta intervención para evitar una crisis sanitaria

Hernández denunció que desde noviembre Revisalud había disminuido su frecuencia en el distrito y los operativos de la Alcaldía no estaban, al parecer, dando todo el resultado esperado.

"Tenemos 25 años de irresponsabilidad porque el problema que enfrentamos en este primer año de administración tiene 25 años con un contrato de concesión leonino que le cedió el consejo municipal", dijo.

"Gracias a Dios esa empresa se retira el 18 de enero, tenemos el apoyo de la Autoridad de Aseo hasta el 18 y a partir del 19 no vamos a tener una empresa, sino 3 en las tres zonas que hemos identificado en nuestro distrito", añadió.

"Tenemos cuatro días con jornada de 7:00 a.m. a 7:00 p.m, con todo el equipo de la Alcaldía a nivel operativo, con la logística, las rutas, con el personal de barrido y por supuesto, con todo el equipo que necesitábamos de apoyo de la Autoridad de Aseo", señaló.

Hernández recordó que diciembre es el mes en el que se genera más desechos y por tal motivo se había equipo con Operación Limpieza, que según dijo era para contener el excedente, pero achacó el exceso de residuos en las calles del distrito a que "Revisalud saltó del barco" antes de que su contrato expirara.

La alcaldesa pidió la colaboración de los residentes para que no entreguen sus residuos a otras personas, ya que no saben donde la van a llevar, además de pedir el pago de la tasa de aseo que es de $4 al mes así como hacer un apropiado depósito de los residuos en bolsas y sacarlas cuando pase el camión.