Última instancia para cambios a proyecto 163

Tanto el Gobierno como los sectores empresariales han coincidido en que el Pleno de la Asamblea Nacional es soberano y que será en el hemiciclo donde se definirán los cambios que necesita el proyecto de ley que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

Este ha sido su mensaje, luego que en primer debate, los diputados que conforman la Comisión de Salud de la Asamblea, se negaran a subir la edad de jubilación y en cambio, aumentaran el aporte anual del Estado para sostener el programa de pensiones, de 966 millones a 1,457 millones de dólares.

El pasado jueves, el presidente de la República, José Raúl Mulino, advirtió que si el proyecto que saldrá de la Asamblea no le conviene al país, lo vetará.

Pleno

Se espera que en la tarde de este lunes, el presidente de la comisión de Salud, Alaín Cedeño, entregue al Pleno, lo aprobado en primer debate y solo será cuestión de que la directiva del Legislativo defina cuándo será discutido el proyecto, que podría ser de inmediato, y que metodología se utilizará.

El primer debate fue dividido en cuatro bloques, los cuales fueron aprobados tras pasar más de un mes, en el que los diputados trataron de presentar una oferta en consenso en la mayoría de los artículos.

Reacciones

Desde el punto de vista del presidente del Conep, Gabriel Diez Montilla, fue una irresponsabilidad de los diputados haber aumentado el aporte del Estado sin consultarlo con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según el empresario, el problema de fondo no se ha atacado que es el modelo de la CSS y a pesar de la decisión de los diputados de la comisión de Salud, será la mayoría de la Asamblea la que decida sobre las medidas paramétricas, como el aumento de la edad de jubilación.'

210

artículos tenía el documento original al que se sumaron nuevos artículos en primer debate. 3

meses tiene el proyecto de reforma a la seguridad social en la Asamblea Nacional.

En tanto, el asesor de la CSS, Francisco Bustamante, dijo en TVN, que el proyecto como está, luego del primer debate, obligará a que dentro de cuatro o cinco años se tenga que volver a reformar la seguridad social.

Sobre el aumento del aporte del Estado, Bustamante dijo que en estos momentos las recaudaciones se han caído y no sabe de donde saldrá ese recurso, si el presupuesto del Estado es una proyección y no dinero líquido, con el que no se cuenta en la actualidad.

Aportes

En el segundo debate, que es el decisivo, debido a que es el último en que se puede modificar el proyecto, se espera aportes de todos los sectores involucrados en el tema, que son Gobierno, empresa privada y trabajadores.

Hay otros temas que son del interés del Ejecutivo y que sufrieron reformas, como el uso de los fondos de la CSS para inversiones.

Por otra parte, de los trabajadores y organizaciones populares se puede esperar protestas en las calles y su dirigencia ya ha comenzado a accionarse.

En este sentido, la Asociación de Médicos Odontólogos y Afines de la CSS (Amoacss) alertó a sus bases de prepararse para medidas más enérgicas si se aprueba el proyecto con la capitalización individual que, a su juicio, provoca tasas de retornos perjudiciales para los futuros jubilados.

Por otra parte, dirigentes indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, específicamente del área de Hato Pilón, anunciaron posibles cierres de vías en los próximos días.

Destacaron que se cerrarán las vías del oriente de Chiriquií en rechazo a las reformas de la CSS y por otros temas.