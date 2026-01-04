Ultiman detalles para conectar el anillo este a la red del Idaan

En los últimos detalles se encuentra la interconexión del Anillo Este que deberá dotar de agua potable a varios puntos del este del distrito capital.

Rutilio Villarreal, director del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Idaan), reveló que están en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), encargado de la obra, para hacer la interconexión del anillo y existen algunos detalles por arreglar.

De la oficina del Conades, informaron hace algunas semanas, que la conexión debe hacerse realidad en este mes, sin especificar la fecha.

Hacia mediados de octubre pasado, el secretario ejecutivo de Conades, Antonio Tercero González, dijo a este medio que el anillo presentaba avance de 92%.

Destacó que se construyó el tanque de almacenamiento de María Henríquez, con capacidad para 7 millones de galones de agua, el cual, para esa época, se le estaba sellando la losa para ser entregado, al igual que el tanque de Altos de Tocumen.

También, se había avanzado en los izajes, estructuras metálicas que se utilizan para que las tuberías puedan pasar por encima de los ríos y quebradas.

"Lo único que estamos esperando en este momento son, precisamente, las conexiones. Conectar todas las rutas, todas las tuberías, todos los tanques, para que se traslade el agua desde María Henríquez hasta Pacora", comunicó el funcionario en entrevista a Panamá América.'

259

millones de dólares terminó costando el Anillo Hidráulico Este, luego de varias adendas. 1

de noviembre de 2024, se entregaron las cinco primeras etapas del Anillo Norte.

Para que el anillo funcione a toda su capacidad se requiere que esté lista la potabilizadora de Gamboa, sin embargo, puede iniciar operaciones garantizando que el agua llegue a sectores que antes no tenían, dijo Tercero González.

Por más de 8 años, las comunidades más alejadas de la potabilizadora de Chilibre han estado esperando esta obra.

El Anillo Norte, que tiene la misma función para esa parte de la ciudad, fue entregado casi en su totalidad y se les realiza mejoras en algunos puntos.