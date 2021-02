Una semana importante para ubicar a los jóvenes desconectados en 2020

En esta semana, cuando se desarrollará la semana de organización, previo al inicio del año escolar, se podrá tener una primera idea de cuantos estudiantes podrán conectarse a las clases virtuales.

A partir de mañana, los educadores deberán recibir un listado de los estudiantes matriculados para comenzar a localizarlos, mediante un correo institucional que lo facilita el Ministerio de Educación (Meduca).

Además, se deben elaborar los horarios para aquellos estudiantes que no rehabilitaron materias reprobadas, de tal forma que puedan tomarlas y no queden rezagados.

Y es que la situación económica del país no ha variado con respecto al año pasado, cuando miles de estudiantes quedaron excluidos del sistema educativo, al no poder ingresar a las clases a distancia o abandonarlas por dificultades de sus padres, algo que todavía no se ha dimensionado su magnitud.

El dirigente de la Asociación de Profesores (Asoprof), Diógenes Sánchez, declaró que desde hace años le venían solicitando al Meduca que se dotara a los estudiantes con herramientas tecnológicas, lo que no se cumplió.

"Para este año, nosotros advertimos de que las condiciones no van a variar mucho. Si todavía la ola de desempleo que hay en el país persiste se va a repetir la misma situación", expresó el profesor.

La esperanza de los educadores, al igual que del resto del país, es que las vacunas ayuden a que la crisis sanitaria vaya siendo superada y los empleos puedan volver a reactivarse para que los padres puedan tener con que mantener los estudios de sus hijos.'



El primer trimestre comienza el lunes 1 de marzo.



Se estableció que será totalmente a distancia.



Si se podrá regresar a las aulas de clases, aunque sea en forma semipresencial, dependerá del comportamiento de la pandemia de covid-19.



Desde la tercera semana de julio reiniciaron las clases, que tuvieron que ser virtuales y recortadas a dos trimestres.



Números preocupantes sobre los estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo, el año pasado.

Desde el pasado 10 de febrero, el Meduca comenzó a entregar las guías de aprendizaje en las regiones educativas.

Además, se adquirieron 25 mil tabletas que serán facilitadas a los estudiantes de duodécimo grado, sumado a otros 25 mil equipos tecnológicos.

A los alumnos de la comarca Ngäbe Buglé y de otras áreas de difícil acceso, se les entregará 10 mil radios para reforzar el programa de educación de jóvenes y adultos.

El interés de las autoridades es que todos estos equipos y material impreso lleguen a los hogares antes de abril.

Para Diógenes Sánchez es vital que el Meduca destine las herramientas y los recursos para que los estudiantes que no pudieron conectarse o mantenerse conectados en 2020, tengan derecho a la educación.

"Que no profundice más las desigualdades sociales que ya existen en nuestro sistema educativo", dijo.

Varios gremios docentes, presentaron el jueves una iniciativa a la Asamblea para crear una Canasta Básica Educativa, que consiste en entregar internet gratis a los estudiantes.

Todavía, se espera que las autoridades del Ministerio de Educación presenten al Legislativo un proyecto, anunciado por el presidente Laurentino Cortizo, en su último informe a la Nación, el pasado 2 de enero, que tiene como objetivo asegurar la equidad digital en los centros educativos.