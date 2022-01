Uniformes escolares, ¿qué dice el decreto y qué plantean los colegios oficiales y particulares?

El Decreto Ejecutivo No. 435 del 13 de abril de 2021, que reglamenta el regreso gradual a las clases semipresenciales, en su artículo 7 estableció que el uso del uniforme escolar no será obligatorio.

Ante esto, desde los planteles educativos oficiales ya plantean opciones para los padres de familias con miras al retorno presencial a las aulas el próximo 7 de marzo.

Aquellos padres de familias que no cuenten con los recursos para dotar de uniformes a sus acudidos podrá optar por diversas opciones que van desde, las camisas o suéter de la escuela, si los poseen con su insignia, y pantalones jeans, zapato o zapatillas.

Otros planteles también han dejado a los padres de familia la opción del uso de ropa particular bajo las medidas disciplinaria del plantel.

No obstante, la dinámica en los colegios particulares es diferente, indicó la directora Nacional de Educación Particular del Meduca, Norma Pinzón.

Pinzón sostiene que los propios padres de familias y directores de planteles apuestan a la utilización de los uniformes por tema de disciplina.

Sostiene que estudiantes graduandos están donando los uniformes a las escuelas para aquellos estudiantes que lo necesiten y no tenga la capacidad económica para adquirirlos.

'En el sector particular todo está coordinado, no hay ningún papá diciendo que lo están obligando al uso de los uniformes", agregó la directora Nacional de Educación Particular del Meduca, Norma Pinzón.

Reiteró que la función de la Dirección Nacional de Educación Particular del Meduca es mantenerse vigilante de que se brinde todos los apoyos que sean necesarios dentro de los planteles para garantizar la relación entre clientes empresa sin afectar a la educación.

En cuanto al pago de las anualidades, el Meduca ha mediado para que los padres sean consciente de que hay una deuda y debe hacer un abono y para que los directores de los planteles brinden todas las opciones a los padres de familias para que matriculen a sus acudidos, puntualizó la funcionaria.

