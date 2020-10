Las vacunas y sus mitos: ni modifican el ADN, ni usan células de fetos abortados

La pandemia del coronavirus ha puesto en escena la importancia de las vacunas para combatir las enfermedades, pero mientras millones esperan su llegada, otros han aprovechado la coyuntura del momento para difundir mitos y teorías conspirativas al respecto.

Eduardo Ortega-Barría, investigador clínico e infectólogo, compartió a través de sus plataformas digitales su experiencia como voluntario para los ensayos de fase dos en Panamá y a la vez aclaró las dudas.

En este sentido resaltó que las vacunas no pueden modificar el ADN de quienes la reciben.

"No hay manera de que el ARN de la vacuna modifique tu código genético. El código genético (ADN) de tus células está encerrado en el núcleo protegido por una membrana. El ARN de la vacuna no puede entrar al núcleo, es transitorio y se degrada", puntualizó el científico.

Siguiendo esta línea, el galeno destacó que las vacunas son de los medicamentos más seguros que puede recibir una persona.

"Las vacunas son de los medicamentos más estudiados y seguros hoy; con más de 120,000 enfermos y más de 2,400 muertos en Panamá, la única alternativa es una vacuna", puntualizó Barría.

Compartió también una gráfica en la que expone los compuestos que no tienen las vacunas, pero que forman parte de los mitos en torno a estos inmunizadores.

Las vacunas no usan células de fetos abortados como señalan algunos. En este caso para los investigadores la opción más eficiente para la producción de las vacunas es el uso de cultivos celulares, células (de procedencia animal o humana) que se cultivan en un medio artificial (laboratorios) de forma controlada.

En cuanto a la efectividad de las vacunas en desarrollo contra la COVID-19, el especialista envió un mensaje esperanzador.

"No necesitas al virus para producir una vacuna, solo la secuencia genética (ARN o ADN) que codifica para sus componentes. Este virus no muta a la velocidad de otros y por lo que se sabe no escapará a una vacuna; hay más de 300 vacunas en desarrollo", puntualizó.