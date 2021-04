[VIDEO] La aprobación del POT ha sido politiqueado por otros intereses, menos los del pueblo, según Raisa Banfield

Versión impresa

La aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ha sido catalogado por quienes aseguran, que lo consensuado anteriormente a través de consultas ciudadanas y más de 23 talleres, es una prueba de que una vez más se han puesto los intereses de otras personas de por medio y no los del pueblo panameño.

Raisa Banfield ambientalista y ex vicealcaldesa aseguró que lo que se aprobó ayer en el Consejo Municipal no fue un POT, sino una herramienta politiqueada liderada por intereses de algunos, que ni siquiera dan la cara y que fue aprobado a puertas cerradas, dándole la espalda a la ciudadanía".

En el dia de ayer en la sesión del Consejo Municipal se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial con las modificaciones que se le hicieron en última instancia y aunque el Alcalde capitalino José Luis Fábrega en reiteradas ocasiones mencionó que solo se le hicieron modificaciones de forma y no de fondo, Banfield manifestó que luego de revisar minuciosamente todos los cambios se trata cambios muy profundos.

De acuerdo con Banfield las modificaciones que se le hicieron al documento original pasaron por oficinas municipales con autoridades muy allegadas a las actuales autoridades y con miembros de la Capac, Apede, Cámara de Comercio, Spia, que son realmente entidades válidas, porque para el proceso de aprobación del POT, todos ellos jugaron un rol importante, sin embargo, estas modificaciones en esta ocasion no se le devolvieron a la ciudadanía para su debida consulta.

"Hace 15 días el Alcalde José Luis Fábrega presentó ante el Plan de Ordenamiento Territorial ante el Consejo Municipal para aprobación de urgencia notoria y luego se lleva a la Comisión del Ministerio de Vivienda, pero realmente 15 días después es como si se hubiese aprobado de urgencia notoria, sin la oportunidad de la participación ciudadana, sin consulta, sin una verdadera discusión y sin que nadie explicara o sustentara los comparativos de lo que se había quitado o se había puesto y argumentando siempre que eran cambios de forma y no de fondo" dijo Bandfield.

Pero mientras más se estudió el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, según la ambientalista, se pudieron percatar que más cambios de fondo habían, lo que le preocupa, ya que cuando se diseñó el anterior POT, uno de los principios que se consensuaron es que no hubiesen más torres con estacionamientos para que luego encima se les colocaran torres de vivienda que convertían los edificios en agresivos y no le benefician en nada a los que residentes que estaban en la planta baja.

Banfield expresó que al ser modificado el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial todo se modifica y se vuelve a los conceptos que tiene el Ministerio de Vivienda (Mivi) de adosamiento, retiros frontales muy cortos, estacionamientos en edificaciones y con esto se vuelve a lo que ocurre por ejemplo en San Francisco, en donde hay grandes torres, densidades de hasta de 2,000 personas por hectáreas, los edificios se podrán pegar unos al lado del otro.

Lo que puede afectar a barriadas como Las Acacias, que se construyeron y crecieron como barrios residenciales y se convierten luego en barrios de edificios con densidades más altas.

Este nuevo POT permite que en zonas naturales como Panamá Norte o más agrícolas como Panamá Este, donde no hay agua, donde no hay carretera, puede amanecer una barriada con tanque un de agua y esto no va necesitar que un POT lo autorice para que exista y esto es muy grave, por que es una manera muy desordenada de seguir haciendo ciudad, sin servicio y sin infraestructura.

Con este nuevo POT de acuerdo a la ambientalista no solo se afecta el Casco Urbano donde ya hay construcciones, sino que en donde no la hay, pero cuentan con la potencialidad de ganar más espacios, más naturales para equilibrar la ciudad, se van a convertir en barriadas inhóspitas y sin servicios públicos, que a la larga van afectar la sostenibilidad de la ciudad.

"A los ciudadanos nos queda la posibilidad de demandar y ellos saben que todo lo actuado es demandable, pero parece que no les interesa tampoco, porque en el transcurso en que se presenta la demanda y la Corte Suprema de Justicia falla, existe un espacio para las aprobaciones y luego lo que falle la Corte, quizás ya no será retroactivo", dijo Banfield.

Entre tanto, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), mediante un comunicado expresó que la aprobación en el Concejo Municipal del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), no ayuda a la paz social de la nación, máxime, en un tema directamente vinculado con la calidad de vida de los residentes del Distrito Capital.

Por lo que ponderan el espíritu de apertura y participación que debió ser consistente hasta la aprobación final del POT, lo cual no sucedió. Al tiempo que añadieron que la sociedad, estará siempre pendiente a participar en las soluciones que conduzcan a la creación de una ciudad adaptable a las ocupaciones y procesos inherentes a la vida de todos los ciudadanos, buscando ese equilibrio entre la actividad económica y el ecosistema.

Y concluye en que la trascendencia de este Plan de Ordenamiento Territorial en la calidad de vida de sus residentes, demanda su participación en las decisiones.