[VIDEO] ¿Sabes cómo puedes subir tus defensas en esta pandemia?, conoce que remedios caseros te ayudan

En este momento en que Panamá se encuentra en la fase cuatro, una fase de contagio comunitario, es necesario que los ciudadanos empiecen a cuidarse desde casa, para esto puede ingerir varios alimentos que incluso se tienen en el hogar y así puedan evitar llegar a un cuadro severo de la COVID-19.

El doctor Enrique Chial, médico graduado desde 1985 y practicante de la medicina integrativa explicó a Panamá América que luego de detectarse esta enfermedad, empezó a investigar cuales son los complementos que pueden actuar sobre los virus.

Se trata de componentes que tienen un efecto antiviral, dijo Chial, y que los ha denominado "Inmuno Bombas" como un término pegajoso para que a los panameños se les pegue, lo tomen y puedan prevenir la enfermedad, ya que fortalecen el sistema inmunológico de las personas.

La preparación es muy fácil, usted debe tomar una cebolla grande, cinco dientes de ajo, cinco limones grandes y dos cucharadas de orégano fresco o seco, luego licuarlo y tomar dos cucharadas dos veces al día, incluso le puede agregar curcuma, moringa, salvia, clavitos de olor y laurel.

Versión impresa

Estas últimas especies tienen también olores y sabores muy intensos, agregó Chial, al tiempo que dijo que existen dos maneras de realizar estos remedios uno es por medio de los licuados y el segundo por medio de té o incluso como condimento de la comida.

Sin embargo, para la elaboración de los licuados el doctor Chial recomendó que no se le agregue el jengibre, ya que este debe ser utilizado en las infusiones junto con un limón con cáscara, orégano y miel opcional.

Para aquellas personas que ya tienen síntomas gripales deben tomar dos cucharadas cada cuatro horas, aunque no tenga un diagnóstico, mientras que el té de jengibre se puede tomar como preventivo una vez por día.

Las personas que ya tienen algún síntoma gripal deben tomar el té todo el día y lo que puedan de la noche, agregó Chial.

VEA TAMBIÉN: En Panamá los casos de COVID-19, solo en diciembre, han superado los 60 mil y se registran 677 muertes

Aquel que trabaja y debe salir todos los días debe tomar el licuado tres veces al día, dijo Chial mientras que si ese colaborador convive con otras personas, esas personas de la familia deben tomar el licuado o el té, ya que no se encuentran realmente en una burbuja familiar, pues al salir y entrar constantemente un miembro de la familia esta propenso a que se le pueda pegar el virus.

Chial explicó que estos métodos curativos o remedios no es un invento de él, sino que ya han estado allí desde nuestros ancestros y por décadas han sido tomados para prevenir o curar enfermedades.

En este sentido, dijo que la quercetina que es uno de los ingredientes de la cebolla tiene efecto antiviral y además tiene el efecto de potencializar el zinc en el cuerpo, el cual crea una barrera contra el virus para que no entre dentro de las células.

Mientras que el ajo y el orégano tienen poderes antivirales y antibacterianos, lo que hace que el virus se vea afectado por los efectos fitoquímicos de estas plantas.

VEA TAMBIÉN: Crédito extraordinario por un monto total de 26 millones de dólares ayuda a que Mi Bus continúe operando en medio de la pandemia

El galeno dejo claro que estos remedios no garantizan que a la persona no le va a dar el virus, sin embargo, si enfatizó en que son altamente efectivos y beneficiosos para contrarrestar la enfermedad y combatirla, ya que si el virus les da, es más leve, porque sus defensas están altas, fuertes y se convierten en una barrera para que el virus no penetre.

Incluso el médico dijo que ya son muchos los casos de personas detectadas con la enfermedad tomando las infusiones o los licuados que han logrado superarla.