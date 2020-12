Crédito extraordinario por un monto total de 26 millones de dólares ayuda a que Mi Bus continúe operando en medio de la pandemia

Sin duda alguna la pandemia de la COVID-19 ha tocado el aspecto financiero de todas las empresas a nivel nacional y Mi Bus no escapa a esa realidad.

Antes de la pandemia la empresa Mi Bus movilizaba cerca de 610 mil pasajeros por día, actualmente y luego de algunas reaperturas la cifra es de 320 mil pasajeros, de acuerdo con Luis Campana, gerente general de la empresa Mi Bus.

El periodo más difícil para la empresa Mi Bus fueron los meses de cuarentena total, ya que solo se transportaba aquel ciudadano que por la naturaleza de su trabajo debía salir o aquellos que se trasladaban a comprar sus alimentos y medicamentos.

La demanda entre los meses de abril y agosto estuvo en un 18% y se manejaba solo un 55% de la producción de viajes.

Debido al espacio que es necesario tener dentro de los metrobuses para evitar las aglomeraciones, la reducción del número de pasajeros que a raíz de la pandemia se ha hecho es de 80 a 45 y esto ha generado pérdidas en el sistema de transporte y esto causó un "hueco financiero", de acuerdo con Campana.

Esto generó la solicitud de créditos extraordinarios para poder hacerle frente a los pagos de los proveedores, dijo Campana.

Por lo que una vez concedidos por el Gobierno Nacional dos créditos extraordinarios la empresa Mi Bus ha tenido un respiro y a podido continuar también supliendo no solo las necesidades de los usuarios, sino pagar también sus gastos de representación.

En este sentido, el Gobierno Nacional aprobó en el mes de octubre un crédito extraordinario de seis millones de dólares y en el mes de noviembre otro de 20 millones de dólares.

Se trata de un total de 26 millones de dólares que han sido de gran apoyo para la empresa Mi Bus, manifestó Campana.

El gerente general de la empresa Mi Bus dijo que en medio de la pandemia se registró una reducción de un 15% en kilómetros recorridos y esto se debió también en su momento a la reducción del 55 % de los pasajeros.

Sin embargo, tras las reaperturas de varios comercios a finales de noviembre se logró aumentar el volumen de usuarios hasta 325 mil pasajeros, lo que ha sido positivo.

Es decir que la demanda de los pasajeros ha aumentado en un 53% aproximadamente y la empresa Mi Bus está teniendo un 96% de la producción de viajes.

El ingreso que está representado por los pasajeros, no obstante y a pesar de las dificultades económicas a raíz de la pandemia de la COVID-19, la empresa Mi Bus no ha prescindido de su fuerza laboral y no han dejado de operar ningún solo día desde que inició la pandemia.