Virus respiratorio sincitial, un hueso difícil de roer

El virus respiratorio sincitial (VRS) presenta complejidades que lo convierten en un enemigo difícil de vencer. Afecta a los niños menores de cinco años, dirigiendo el foco a los menores de dos años y poniendo en especial peligro a los nacidos de forma prematura.

David Méndez, jefe del servicio de Neonatología del Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social, reconoce que el manejo de este virus está lleno de desafíos.

"Si podemos compararlo con la covid-19 y la experiencia pandémica de los últimos años, tal vez eso fue más fácil que vencer al virus respiratorio sincitial, al menos desde el punto de vista de crear una vacuna. Es un hueso duro de roer", dijo Méndez a Panamá América.

Este virus produce enfermedades en el sistema respiratorio. En casos graves, el 90 % de los pacientes puede sufrir bronquiolitis, una inflamación de las vías respiratorias pequeñas pulmonares, y el 50 % puede desarrollar neumonía.

Aunque no hay una epidemiología exacta en torno a la prevalencia en Panamá, las consultas superarían la veintena diaria por centro de atención en temporada de repuntes.

"En los hospitales nacionales, en los meses de estación, entre mayo y diciembre, el número de consultas crece de una manera extraordinaria. Por ejemplo, en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos mensualmente se podrán atender unas 600 o 700 consultas por bronquiolitis, lo que significa que diariamente se atienden de 20 a 25. Algunos quedan hospitalizados", manifestó el galeno.

Méndez considera que a futuro es importante contar con estadísticas concretas a fin de fortalecer las campañas de concienciación en el país.'

El neonatólogo, quien por más de 18 años le ha dado seguimiento a niños prematuros que adquirieron el VRS, advierte que estos pacientes cuando contraen una enfermedad comunitaria pueden quedar hospitalizados, necesitan seguimiento de un neumólogo, terapia de inhalación, broncodilatadores, corticoides inhalados o antibióticos.

"Los prematuros, una vez que llegan a la edad adulta, tienen mayores problemas pulmonares crónicos que aquellos que no han nacido prematuros o que no estuvieron en UCI. Sus pulmones no se terminaron de desarrollar", agregó el especialista.

En Panamá, la CSS tiene clínicas de alto riesgo, que son manejadas por pediatras y neonatólogos. Ellos atienden de forma especial a los niños sobrevivientes de UCI y a esa población infantil vulnerable.

De acuerdo con Méndez, en Panamá los padres de los niños prematuros son bastante responsables y acuden oportunamente al médico ante el desarrollo de síntomas. Añade que ellos son concienciados durante la estadía en UCI, en relación a que estos son niños que ha costado hacerlos sobrevivir.

Panorama

Los síntomas que ocasiona el VRS son parecidos a los experimentados cuando se tiene gripe o covid-19. Para un diagnóstico es necesario realizar pruebas de laboratorio.

"Desde el punto de vista clínico es muy difícil diferenciarlo. Se hace el diagnóstico porque es lo que prevalece en la región. En este momento ya viene bajando. La única manera de hacerlo con certeza es con una muestra del moco nasal. Esa muestra se puede analizar por diferentes virus o bacterias", detalló la doctora María Luisa Ávila, exministra de Salud de Costa Rica.

Aunque el foco se concentra en los niños menores de 2 años, Ávila subraya que se han percatado que los mayores de 65 años pueden tener cuadros graves en inclusive fallecer a causa del virus.

La médica recordó que hace unos seis años se consideraba que esta era una enfermedad solo de niños, sin embargo, también es importante estudiar su carga en el adulto porque esos abuelos o tíos que cuidan a los niños podrían ser los transmisores del microorganismo infeccioso.

El virus sincitial es estacional, no obstante, secundario a la pandemia algunos servicios de salud han reportado que esa periodicidad se perdió.

"Entre los meses de agosto a octubre teníamos problemas en Costa Rica. Era muy parecido a lo que pasaba en Panamá. Pero como la exposición al virus disminuyó, ahora prácticamente tenemos todo el año", comentó la pediatra infectóloga.

Con respecto al tratamiento, la especialista destacó que ha habido avances. El más importante sigue siendo el de soporte, que implica que cuando el niño está mal hay que internarlo, colocarle oxígeno e hidratarlo.

Para los prematuros y con problemas cardíacos, en tanto, se usa un anticuerpo por seis meses. Además se trabaja en otro anticuerpo que evitaría consultas más seguidas.

"Este anticuerpo ataca al virus. Una de las cosas novedosas en las que se trabaja también es en una vacuna para la embarazada, de tal manera que la mamá genera anticuerpos que atraviesan la placenta y el niño nace con una protección contra el virus", puntualizó Ávila.

La investigadora admite que la población no conoce lo suficiente acerca de este virus, por lo que es necesario realizar más campañas de prevención a nivel regional.

