Algo no estaba bien en un bus que se dirigía de la ciudad de David a Changuinola, lo que motivó a un pasajero a llamar a la policía.

A la altura del puente sobre el río David, el bus es detenido por la efectivos de la Policía Nacional que comprobaron mediante la respectiva prueba que el conductor estaba 'pasado de tragos'.

El ciudadano marcó 63 mg/dl en el alcoholímetro, conocido popularmente como 'guarómetro', lo que lo situó en primer grado de embriaguez.

El conductor trasladaba a 30 pasajeros al momento de ser detenido y la policía procedió a bajarlos y a remover el bus tipo coaster con grúa.

El teniente Gregori Record recomendó a los pasajeros que ante cualquiera irregularidad que detecten en el transporte público se comuniquen la Policía Nacional al número 104, como ocurrió con este caso.

De acuerdo con estadísticas de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, en las últimas horas se colocamos 1,200 boletas por incumplir el reglamento de tránsito.

De estas, 330 fueron por exceder los límites de velocidad; 44 por luces inadecuadas y 28 por embriaguez comprobada. Además, 130 vehículos fueron removidos con grúa.

