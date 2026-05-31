Doña Perfecta sigue invicta; se perfila para el Caribe

Doña Perfecta mantuvo su invicto este domingo (ayer) al imponerse en el Clásico Rafael, Claudio, Jorge y Ricardo Endara y de paso consolidó al Stud Campo Azul como líder de los clásicos, tras cinco meses de esta temporada.

El experimentado jinete Ángel Rivas llevó a la victoria a la hija de Indiano en Paynter's Moon criada por Luis Shirley y servicio de pensionista en el Haras Cerro Punta que luego de cinco meses volvió cediendo libras a sus oponentes y mantuvo su récord perfecto en cuatro salidas a la pista.

Doña Perfecta desde que sonó el timbre se fue colocando cerca del primer pelotón que dominaba Buonasera, Learning to Fly y Tamara la Bella, pero hizo un envión en los 550 metros finales para ir tomando la punta de esta importante prueba clásica.

Al entrar a la recta final, la entrenada por Alberto Paz Rodríguez le señaló el camino a sus contrincantes para alzarse con la victoria con tiempo de 1.25 flat los 1,400 metros.

La ganadora que devolvió a la primera posición $7.60 fue escoltada por Living Legacy, Tamara La Bella, Learning to Fly y Buonasera.

Esta carrera fue una antesala de lo que veremos en la clasificatoria de la triple corona de hembras de cara a la copa Dama del Caribe.

En cuanto a los resultados de la jornada dominical en la primera Majestic Point- Humberto Haldar $20.40, en la segunda Infinity Point- Jesús Barría $5.00, tercera carrera El Experto-Obeth Benitez $3.60, en la cuarta Argelia Isabel-Anthony González- $15.00,quinta Infinity Coding-Jesús Barría $3.00, Niña Sol- Nelson Pitti $22.40, en la séptima Doña Perfecta-Ángel Rivas $7.60 y en la octava Tinkus-Lorenzo Lezcano $3.20.