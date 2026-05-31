Martinelli instruirá a Realizando Metas para que investigue actuaciones de los hermanos Cortizo

El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal declaró que instruirá a su partido, Realizando Metas (RM), a que haga un estudio profundo sobre el actuar de los hermanos Cortizo y dijo que presentarán todas las medidas pertinentes para que no sigan "pasando agachados".

En declaraciones anteriores, Martinelli ha responsabilizado al expresidente Laurentino Cortizo y su hermano, Roy Cortizo, como los culpables del aumento de la deuda externa del país, calificándolos de "peces gordos".

En esta ocasión, en un mensaje a través de sus redes sociales, también mencionó a Raúl Cortizo, hermano de ambos, que estuvo en la Junta de Control de Juegos.

"De inocente no tiene nada, porque todos los meses recibía cientos de miles de dólares en efectivo para no auditar a las empresas de casino", manifestó Martinelli.

Martinelli calificó a Laurentino Cortizo como el peor presidente de la historia al doblar la deuda externa del país sin haber hecho alguna obra y perseguir a sus adversarios y "aquí no ha pasado nada".

El exmandatario, asilado en Colombia, no quiere pensar que haya un acuerdo entre ellos y este u otros gobiernos para que no sean investigados.

Con estas declaraciones, Martinelli reitera lo que dijo en enero de este año, cuando se conoció del proceso legal contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quien mantiene medida cautelar de casa por cárcel acusado de enriquecimiento injustificado.

Agregó que hay chivos expiatorios como puede ser el caso de Carrizo, al tiempo que señaló que los hermanos Carrizo son responsables de la debacle económica que sufrió el país en el quinquenio pasado.



