PANAMÁ
La columna de Doña Perla
- La columna de Doña Perla
Te entiendo perfectamente. Yo también lloro cuando me pasa algo grave… como cuando se me cae el teléfono y la pantalla no se rompe. Ese vacío existencial...
Ridícula
Te entiendo perfectamente. Yo también lloro cuando me pasa algo grave… como cuando se me cae el teléfono y la pantalla no se rompe. Ese vacío existencial es insoportable. Tranquila, llora. Las lágrimas hidratarán tu piel y mañana podrás hacer un “reel” de “glow up” posllanto. Todo suma para el algoritmo, “queen”. Lo peor, hace un video para justificar su payasada.
Circo
Este es mi Panamá. Claro, cómo estos personajes no van a pelearse. Cuando uno ha leído tres libros de autoayuda y el otro domina el algoritmo mejor que un matemático de Harvard, las diferencias filosóficas son inevitables. Estamos ante Kant (Car Fashion) vs. Nietzsche (el del Yappy), pero con filtro Valencia y menos neuronas ¿Quién será el vencedor?
Son bodas
Miren, yo admiro la determinación de Male. Hace nada estaba publicando indirectas románticas a la galletera y ahora ya sacó a la nueva del anonimato, la presentó al mundo y le puso un anillo. Chicas, tomen nota: si quieren avanzar rápido, háganlo como la “mijita”. Ella no camina, ella se teletransporta. Esperemos que esto no termine como el negocio con su ex...
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.