El té es una bebida simple, accesible y fácil de incluir en la dieta, por lo tanto, para algunos suena tentador porque han escuchado que hay ciertos que "aceleran el metabolismo" o "queman grasa".

Lo cierto, es que, en la práctica, no funcionan así. Pueden ser un aliado en la pérdida de peso, pero no son el protagonista del proceso, explicó el nutriólogo Nataniel Viuniski.

Añadió que para adelgazar se requiere un conjunto de hábitos bien estructurados como una alimentación equilibrada y actividad física, que producen un déficit calórico, aunado a un sueño adecuado y constancia.

Viuniski, miembro del Consejo para Asuntos Nutricionales de Herbalife, enumeró mitos y verdades sobre esta bebida.

Ayuda a adelgazar por sí solo

Mito. Ningún té es capaz de ayudar a perder peso de forma aislada. Algunos, como el té negro, verde o mate, pueden contribuir a un gasto calórico porque contienen cafeína, aunque su efecto es discreto e insuficiente para generar una pérdida de grasa por sí solos.

Aportan beneficios más allá del adelgazamiento

Verdad. Los derivados de la planta Camellia sinensis, como el té verde, han sido estudiados por sus posibles efectos en la salud.

El consumo regular podría reducir levemente la presión arterial a lo largo de algunas semanas (British Journal of Nutrition), disminuir discretamente la glucosa en ayunas (Nutrition & Metabolism) y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares (American Journal of Clinical Nutrition y el Annals of Internal Medicine).

A pesar de los beneficios relacionados con su consumo, se debe tener cautela, ya que muestran asociación, no necesariamente una relación de causa y efecto.

Endulzar el té con edulcorante perjudica el adelgazamiento

Mito. Los edulcorantes no calóricos tienen un efecto neutro en la glucemia y la respuesta insulínica en la mayoría de las personas, además, ayuda a reducir la ingesta calórica diaria, lo cual puede favorecer el control del peso a largo plazo.

Pueden consumirse sin restricción

Mito. Que sean naturales no significa que se puedan tomar en exceso. Las opciones con cafeína pueden causar efectos como ansiedad, palpitaciones, irritación gastrointestinal e insomnio, por ello, el especialista sugiere evitar su consumo al final del día.

Aquellos que son "detox" o efecto laxante requieren especial atención porque pueden provocar pérdida excesiva de líquidos y minerales.

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Puede ser un aliado en una estrategia saludable

Verdad. Su consumo puede sustituir las bebidas calóricas y aprovechar su potencial antioxidante y efectos metabólicos leves. No se debe exceder de hasta un litro diario y se recomienda adaptar el tipo de té al momento del día: opciones de cafeína (por la mañana o antes de la actividad física) y sin cafeína (por la noche).