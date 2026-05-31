Cámara de Comercio insta a convertir las oportunidades en inversión

Panamá no puede limitarse a esperar oportunidades. Debe salir a buscarlas, construirlas y convertirlas en inversión, empleo y crecimiento, es el pensamiento del Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap).

El empresario estuvo en Marruecos en una misión oficial y durante su visita se abrieron espacios de diálogo con autoridades, agencias de inversión, empresarios y plataformas logísticas e industriales.

"Quedó claro que la complementariedad entre ambos países puede traducirse en oportunidades concretas. No hablamos solo de diplomacia económica; hablamos de comercio, inversión, zonas francas, logística, conectividad, turismo, energías renovables, innovación y formación profesional", expresó.

A juicio de Barría Pino, el reto está en pasar de la coincidencia geográfica a la acción económica. Panamá y Marruecos pueden construir un corredor logístico birregional que conecte mercados, facilite comercio, abra espacio a nuevas inversiones y fortalezca a sus empresas.

"Para lograrlo, debemos dar seguimiento, promover misiones comerciales recíprocas, encuentros empresariales y acuerdos de cooperación entre nuestras plataformas logísticas e industriales", expresó.

Esta semana, el presidente de la Cciap viajará a Grecia junto con la delegación de empresarios que acompaña al presidente José Raúl Mulino.

"Llegamos con una agenda clara: fortalecer la posición de Panamá en el mapa marítimo global y consolidar una relación histórica con uno de los actores más relevantes del sector naviero internacional", dijo Pino.

La relación entre los armadores griegos y el abanderamiento de buques bajo bandera panameña es histórica y estratégica. Grecia, como mayor armador del mundo, y Panamá, como principal registro de buques, conforman una alianza natural: cada país aporta una fortaleza que complementa a la otra.

Barría Pino afirmó que ese vínculo debe fortalecerse con visión de futuro. Panamá debe consolidarse como una jurisdicción marítima moderna, confiable y robusta: con mayor cumplimiento, supervisión técnica, registro digitalizado, seguridad jurídica y liderazgo en la descarbonización de la flota marítima.

"Desde la Cámara seguiremos impulsando una agenda país que convierta nuestras ventajas en resultados. Panamá tiene conectividad, ubicación y reputación. Ahora corresponde transformar esos activos en inversión concreta, alianzas estratégicas y crecimiento sostenible", sostuvo el dirigente empresarial.