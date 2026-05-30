Emulando el turismo dominicano de provincias en Panamá

Panamá suele mirar su futuro económico desde la óptica financiera, logística y canalera. Sin embargo, hay otro motor de desarrollo que el país todavía no termina de comprender en toda su dimensión: el turismo provincial. Mientras Panamá concentra gran parte de su actividad turística en la capital y unos pocos destinos aislados, la República Dominicana construyó, durante décadas, un modelo territorial capaz de transformar regiones enteras mediante inversión, infraestructura y visión estratégica.

Ese modelo no surgió por accidente. Detrás del éxito dominicano existieron figuras empresariales y políticas que entendieron tempranamente el potencial del Caribe como potencia turística mundial. Entre ellas destacó el empresario mallorquín Damián Barceló Obrador, considerado uno de los grandes impulsores de la expansión hotelera y turística dominicana y uno de mis más importantes mentores en turismo. Diversos análisis históricos sobre el turismo quisqueyano señalan su estrecha colaboración con el expresidente Joaquín Balaguer y su papel como asesor en la consolidación de polos turísticos fuera de Santo Domingo.

La influencia de Barceló fue mucho más allá de la construcción hotelera. Su visión consistía en convertir regiones completas en destinos integrales, conectando infraestructura, inversión privada, promoción internacional y formación de una cultura turística nacional. República Dominicana entendió que el turismo no debía depender exclusivamente de su capital. Por eso desarrolló polos regionales con personalidad propia: Punta Cana orientada al turismo masivo de playa; Puerto Plata como destino histórico y atlántico; Samaná vinculada a naturaleza y ecoturismo; Jarabacoa y Constanza enfocadas en montaña y clima fresco; La Romana consolidada alrededor del lujo, el golf y proyectos emblemáticos como Casa de Campo y Altos del Chavón.

La llegada del Grupo Barceló a Punta Cana en los años ochenta marcó un punto de inflexión. En aquel momento, esa zona carecía incluso de infraestructura básica, pero la apuesta empresarial ayudó a detonar el crecimiento de uno de los principales polos turísticos del Caribe.

Panamá posee condiciones naturales incluso más diversas que República Dominicana. Tiene costas en dos océanos, selvas tropicales, montañas, patrimonio colonial, biodiversidad privilegiada y una ubicación geográfica excepcional. Sin embargo, el país sigue atrapado en un esquema turístico excesivamente centralizado. El visitante internacional llega a la capital, observa el Canal, recorre el Casco Antiguo y, muchas veces, abandona el país sin descubrir el resto del territorio. Las provincias continúan recibiendo una participación marginal del impacto económico turístico.

Y eso ocurre pese a que existen provincias con enorme potencial competitivo. Bocas del Toro podría consolidarse como uno de los destinos caribeños más importantes de la región. Chiriquí tiene todas las condiciones para convertirse en epicentro centroamericano del turismo de montaña y aventura. Veraguas combina costas, reservas naturales y biodiversidad extraordinaria. Herrera y Los Santos poseen riqueza folclórica y gastronómica de talla internacional. Darién representa uno de los ecosistemas más fascinantes del continente. Lo que falta no es atractivo. Lo que falta es planificación.

La experiencia dominicana demuestra que el desarrollo turístico provincial requiere continuidad de Estado, incentivos claros, conectividad aérea y terrestre, seguridad, promoción internacional y coordinación entre empresa privada y gobiernos locales. También exige construir una auténtica cultura de servicio y hospitalidad.

Precisamente allí radicó uno de los aportes más importantes de Damián Barceló al modelo dominicano: entender que el turismo no es solamente hoteles, sino una industria nacional donde participan comunidades, emprendedores, transportistas, restaurantes, agricultores, artesanos y operadores locales. Esa visión permitió que el turismo se transformara en un eje económico transversal.

Panamá todavía está a tiempo de aprender de esa experiencia. Pero debe actuar con rapidez. El turismo global evoluciona hacia modelos más sostenibles, auténticos y descentralizados. El visitante moderno busca experiencias culturales, naturaleza, gastronomía y contacto humano genuino, no únicamente grandes complejos hoteleros.

El país no necesita copiar mecánicamente el modelo dominicano. También debe aprender de sus excesos urbanísticos y de los desafíos ambientales derivados del crecimiento acelerado. Pero sí puede inspirarse en la visión estratégica que permitió convertir provincias olvidadas en motores económicos nacionales. La gran lección que deja República Dominicana es sencilla: el turismo no se improvisa. Se construye con visión, liderazgo y continuidad. Y Panamá, con todo su potencial natural y cultural, todavía no ha decidido si quiere ser un país con turismo… o una genuina potencia turística regional.