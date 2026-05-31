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Panamá

Oleajes para el litoral Pacífico hasta este lunes

Publicado 2026/05/31 12:00:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

Sinaproc emitió un aviso en el que pide precaución a pescadores, embarcaciones livianas y bañistas.

El aviso de prevención solo es para la costa del Pacífico. Foto ilustrativa

El aviso de prevención solo es para la costa del Pacífico. Foto ilustrativa

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Altas olas y periodos de oleajes se esperan desde la tarde de este sábado y hasta la noche del lunes, 1 de junio, en el litoral Pacífico del país, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). 

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología, se esperan olas de hasta 1.8 metros en el Pacífico Occidental y central con periodos entre 17 y 19 segundos. 

Estas condiciones ameritan precaución, especialmente para embarcaciones livianas, pescadores y bañistas. 

Los lugares donde se presentará esta condición son el golfo de Chiriquí, sur de Veraguas, península de Azuero, golfo de Panamá y las costas de Darién. 

Se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar las medidas de seguridad durante actividades marítimas, evitar riesgos innecesarios en áreas costeras y playas y a las embarcaciones contar con sus equipos de comunicación y chalecos salvavidas. 
 

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