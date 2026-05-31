Dictan prisión provisional para Luis Oliva

Ahora sí, el exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, permanecerá detenido, luego que un juez oficializara la medida, tras ser acusado de enriquecimiento injustificado.

Oliva fue aprehendido este viernes por unidades de la Policía Nacional mientras se encontraba en un sector de playa en la provincia de Coclé.

Antes, mantenía medidas cautelares de impedimento de salida del país y obligación de reporte los días 14 y 28 de cada mes, tras una primera aprehensión a finales de agosto de 2025

En esa ocasión el Ministerio Público informó que se trataba de la “Operación Mercurio”, en la que fueron aprehendidas cuatro personas —dos exfuncionarios y dos particulares— por presuntos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita, ligados a irregularidades en la plataforma estatal de pagos “LISTO” durante el periodo de la pandemia.

Su detención se ejecuta en el marco de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, además de otros procesos relacionados con la gestión de fondos públicos durante su periodo al frente de la entidad.

