Brasil hizo fiesta de goles ante Panamá

Panamá tuvo un primer tiempo aceptable, pero en el complemento la presión, los errores de la Roja y la eficiencia de Brasil salieron a relucir para que el local ganara en casa por 6-2, en el estadio Maracaná, en lo que fue la despedida del pentacampeón del mundo previa a su viaje al Mundial 2026.

Fue un partido donde Panamá, en los primeros 45 minutos, intentó competir; sin embargo, en el segundo tiempo se quedó sin herramientas y cometió fallas que aprovechó Brasil.

Desde el primer minuto de juego, Brasil dio el primer campanazo con un gol de camerino de Vinícius Júnior, quien anotó con un disparo de larga distancia y puso el 1-0.

Panamá reaccionó y, tras un cobro de tiro libre de Michael Amir Murillo, el balón rebotó en Matheus Cunha y se introdujo en las redes de Alisson para el empate 1-1 a los 13 minutos.

Aunque se habló de autogol, la Federación Panameña de Fútbol reveló luego que la anotación se le acreditó oficialmente a Murillo.

Más adelante, Casemiro anotó el segundo tanto de Brasil a los 38 minutos para poner el 2-1.

Para el complemento, Brasil hizo nueve cambios y, aunque Panamá también movió sus variantes, la amplitud de la plantilla de la pentacampeona se impuso en el terreno de juego.

Rayan anotó la tercera diana de los brasileños a los 52 minutos, luego de un error del portero panameño Mosquera.

Siete minutos después, Lucas Paquetá anotó, Igor Thiago (de penal a los 62') y Danilo Oliveira (a los 80') complementaron la media docena de goles de los sudamericanos.

Panamá logró descontar en el marcador por medio de Carlos Harvey a los 83 minutos, gracias a un potente remate de larga distancia.

Christiansen: 'Me quedo con el primer tiempo'

Por su parte, el técnico de Panamá, Thomas Christiansen, reconoció que le gustó el primer tiempo del partido, porque la segunda parte "fue un desastre".

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Christiansen añadió que falta trabajar más la parte física y que eso se notó sobre la cancha ante Brasil.

El entrenador admitió que hubo fallas: “Tenemos 18 días para mejorar todos los aspectos”, apuntó.

Sin embargo, el estratega también resaltó la actitud de sus dirigidos, quienes, a pesar de recibir el primer gol al minuto de juego, reaccionaron y lograron empatar momentáneamente.