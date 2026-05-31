Desde este lunes se reorganiza intercambiador de Villa Zaíta

Desde este lunes, 1 de junio, todo el movimiento de metrobuses en el sector de Villa Zaíta se realizará en el intercambiador y se dejará de utilizar la parada que está en la Avenida Transístmica en sentido a la ciudad.

MiBus informó que se estará reorganizando el intercambiador, abierto hace un mes, el cual consta de seis puertas, numeradas desde el 7 hasta la 12.

La puerta 7 estará habilitada para las rutas Corredor Norte-Ciudad de la Salud, Corredor Norte-Albrook y El Valle-Corredor Norte-Albrook.

A la puerta 8 llegará la ruta Panamá Norte-Cerro Viento y la de La Cabima.

La puerta 9 será para los buses de Chilibre interno y entrada de Alcalde Díaz, y la 10 para los metrobuses de Tumba Muerto-Zona Paga 5 de mayo, que solo opera los domingos.

La puerta 11 será para las rutas de El Valle y los domingos se usará para el bus de Transístmica-5 de mayo y Transístmica-Calidonia-Albrook.

La puerta 12 es para los metrobuses de Chilibre, Alcalde Díaz y Ciudad Bolívar.

Los horarios de operación de las rutas varían conforme al plan de contingencia vigente, informó MiBus.

