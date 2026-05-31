El tabaquismo ocasiona aproximadamente 1,000 muertes al año en Panamá

Al conmemorarse el Día Mundial Sin Tabaco, hoy, 31 de mayo, el Ministerio de Salud (Minsa) destacó las acciones que impulsa para la prevención y el control del tabaquismo, una de las principales amenazas para la salud pública a nivel mundial y responsable de miles de muertes prevenibles cada año.

Esta fecha, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1987, busca sensibilizar a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y de la exposición al humo ajeno, así como promover acciones que contribuyan a reducir su impacto en la salud de las personas.

En ese contexto, Oris Iglesias, directora de Promoción de la Salud del Minsa, remarcó en que el tabaquismo es considerado uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diversos tipos de cáncer.

Precisó que en Panamá, la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes 2023 reveló un aumento en la prevalencia de consumo de productos de tabaco entre adolescentes, pasando de 7.8% en 2017 a 8.5% en 2023, lo que refleja la necesidad de fortalecer las acciones de prevención dirigidas a esta población.

Destacó que, a nivel mundial, el uso de vapeadores y otros productos con nicotina continúa aumentando entre adolescentes y jóvenes, quienes presentan una mayor probabilidad de desarrollar dependencia a la nicotina desde edades tempranas.

No obstante, mencionó que los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2025 muestran avances importantes en la población de 15 años y más, donde la prevalencia de consumo de productos de tabaco disminuyó de 6.4% en 2013 a 5% en 2025, evidenciando el impacto positivo de las políticas públicas implementadas en el país para el control del tabaquismo.

El 95% de la población panameña no utiliza productos de tabaco, resultado que refleja el impacto positivo de las políticas implementadas en el país durante los últimos años, entre ellas la Ley 13 de 2008 y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

Provoca en el mundo más de 7 millones de muertes cada año, de las cuales alrededor de 1.6 millones corresponden a personas expuestas al humo de segunda mano.

En Panamá, el tabaquismo ocasiona aproximadamente 1,000 muertes al año. Ante esta realidad, el Ministerio de Salud mantiene y fortalece estrategias orientadas a la prevención, vigilancia, educación, cesación del consumo y protección de la población frente a los efectos del tabaco y los nuevos productos de nicotina.

La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han advertido sobre las estrategias de mercadeo utilizadas por la industria tabacalera para atraer a las nuevas generaciones mediante sabores atractivos, diseños llamativos, publicidad engañosa y la promoción de productos emergentes como los cigarrillos electrónicos y vapeadores.

En este Día Mundial Sin Tabaco, con el lema “Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina”, el Minsa hace un llamado a la población a adoptar estilos de vida saludables y a proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes de la exposición y el consumo de productos de tabaco y nicotina.