La Confederación Unidos por un Panamá Seguro instó al : ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, a reactivar el proyecto de “Extinción de Dominio” y que sea presentado nuevamente a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.

Los integrantes de esta confederación se comprometieron a emprender una campaña a través de los medios de comunicación social, así como realizar foros y jornadas académicas, sobre la importancia para seguridad ciudadana, que nuestro país cuente con herramientas y técnicas de investigación policial, judicializar y poner a disposición del Estado, bienes de origen o destinación ilícitos.

El proyecto fue presentado en el gobierno anterior, sin embargo, estuvo empañado de tintes políticos con una redacción en artículos sensibles que podrían interpretarse para persecución política, por lo que no se discutió.

De acuerdo con los gremios integrantes de esta confederación, diversos estudios de organismos especializados sustentan que debe legislarse para que el derecho interno panameño cuente con una herramienta jurídico penal que permita de manera especializada neutralizar los activos y ganancias que generan actividades del crimen oganizado y esa sería la extinción de dominio.

A la confederación le preocupa que las grandes incautaciones de drogas y aumento de las estadísticas delictivas, muestran que los grupos criminales están más organizados, con mejores recursos, tecnología de punta, incremento en la coparticipación, surgimiento de nuevas estructuras y nuevos modus operandi, acompañado de asesinatos atroces.

Advierte que la paz, seguridad y tranquilidad de la convivencia ciudadana, así como las diversas actividades interpersonales, están afectadas, situación que exigen la búsqueda de herramientas y estrategias para hacer frente a esos flagelos.

Unidos por un Panamá Seguro se comprometió a coadyuvar con un equipo especializado, para atender, asesorar y actualizar lo concerniente a las normas, garantías, aspectos procesales, procedimiento y la prueba, que constituyen la columna vertebral de la Extinción de Dominio.



