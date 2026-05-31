Ultraderechista Abelardo de la Espriella gana primera vuelta de elecciones en Colombia

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia, el próximo 21 de junio, tras ser los más votados en la primer ronda celebrada este domingo.

Con el 89.48 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al obtener 9,132,317 votos (43.77%) y Cepeda, 8,570,667 (41.08%) números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos.

La derechista Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, recibe parcialmente 1,422,457 votos (6.81%), muy por debajo de lo que le vaticinaban las encuestas.

El cuarto ubicado es Sergio Fajardo, del partido Dignidad & Compromiso, con 868,909 votos (4.16%) y en quinto la exalcaldesa de Bogotá Claudia López con 191,829 sufragios, que representan el 0.91%.

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos y dada la alta afluencia de votantes en algunos lugares se espera que supere el 54.9% de la primera vuelta de los comicios de 2022.

