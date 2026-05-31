La primera versión del Jazz Experience se realizó en el Parque Central de Pedasí, un encuentro musical que reunió a agrupaciones locales, exponentes del género y agrupaciones juveniles en la provincia de Los Santos.

El evento convocó a residentes y visitantes en una jornada que unió la música de raíz con las estructuras del jazz en el espacio público.

​La iniciativa, organizado por la Dirección Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura de Panamá (MiCultura), forma parte de las estrategias de descentralización de la oferta artística estatal y se desarrolló con el apoyo técnico y logístico de la Alcaldía de Pedasí y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), instituciones que coordinaron esfuerzos para diversificar la actividad cultural y la atracción de visitantes hacia el interior del país.

La jornada contó con la asistencia de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; el director nacional de las Artes, Gianni Bianchini; el alcalde de Pedasí, Miguel Batista; el administrador provincial de la ATP, Daniel Pérez; y la ex-presidenta de la República, Mireya Moscoso.

​La apertura musical estuvo a cargo del grupo Sentir Tableños, dirigido por el profesor Euclides Ballesteros, que integró elementos del folclor local con armonías de jazz. Seguidamente, Kandall & the Chowmein Band presentaron un repertorio enfocado en el reggae y los ritmos latinos, seguidos por la propuesta de latin jazz contemporáneo e improvisación de Milagros Blades Quartet, agrupación liderada por la percusionista panameña junto a Gabriel Morán, Eduardo Heredia y Edwin Ávila.

​El programa continuó con la intervención de Papin’s Jazz Band, quinteto de jazz latino dirigido por el maestro Roberto “Papín” Florez, docente de la Universidad de Panamá.

El cierre de la actividad estuvo a cargo de la Big Band Avanzada de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá, programa social que atiende a la infancia y juventud formal en el país. Dirigidos por el maestro Alejandro Castillo, los estudiantes del módulo de Panamá Centro interpretaron piezas de blues, jazz clásico y adaptaciones de música tropical en un formato de gran banda.

​"El evento contó con la participación de más de 35 emprendedores y artesanos en la Vereda Creativa Artesanal. Además, la Ministra de Cultura asistió personalmente para participar en la entrega de reconocimientos a los artistas destacados

La proxima edición de Jazz Experience se realizará en Boquete en el mes de septiembre.