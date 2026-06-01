La provincia de Guizhou, en China, se ha consolidado como referente en el desarrollo del big data, gracias al Centro Nacional de Datos, iniciado en 2014.

El proyecto forma parte de la estrategia del país de convertir el big data en motor de crecimiento económico en regiones menos desarrolladas. Además de Guizhou, existen centros de datos en las provincias de Hebei, Anhui, Guangdong, Sichuan, Mongolia Interna, Gansu y Ningxia.

En este centro no solo se almacenan datos, sino que también se procesa información mediante la inteligencia artificial utilizada en sectores como salud, transporte y educación.

Guizhou fue seleccionada por su clima fresco que perdura durante gran parte del año, ideal para el almacenamiento eficiente de datos. Este aspecto ayuda a reducir significativamente el consumo energético.

Otra de las ventajas que posee Guizhou es que está ubicada en el interior de China y cuenta con terrenos estables, libres de grandes terremotos, lo que garantiza la seguridad física de las infraestructuras.

El RoboBus transforma la movilidad urbana

Guizhou también es la sede de Pix Moving, una empresa pionera mundial en el campo de la robótica urbana. Entre sus innovaciones destaca el RoboBus, un vehículo autónomo inteligente que recorre distintas zonas de la ciudad, sin la necesidad de contar con un conductor.

Estos vehículos son capaces de identificar obstáculos, calcular rutas y se adaptan a diferentes condiciones de circulación en tiempo real.

Su movilidad es totalmente eléctrica, lo que implica ruidos mínimos y cero emisiones contaminantes. Tambiém, ofrece modos de conducción duales, ya que se puede utilizar de manera autónoma o manual, según las circunstancias.

El RoboBus recorre habitualmente ocho kilómetros en aproximadamente 20 minutos. Tiene un costo de 20 yuanes, equivalente a unos 3 dólares estadounidenses.

Estos robobuses ya están operando en Alemania, Suecia, Italia, Japón, Malasia, Corea del Sur. En Latinoamérica, Ecuador y Brasil han realizado pedidos de estos vehículos, mientras que Argentina mantiene negociaciones para su adquisición.

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En Ecuador, se espera que los robobuses circulen en las ciudades de Cuenca y Quito, principalmente en campus universitarios.