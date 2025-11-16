Decomisos importantes de drogas se registraron en las últimas horas en puertos del Pacífico y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En la terminal aérea, la Fiscalía de Drogas junto a los estamentos de seguridad decomisaron 16 paquetes de presuntas sustancias ilícitas, ocultos en maletas que llevaban dos ciudadanas extranjeras.

Más temprano, mediante diligencia de allanamiento y registro en un puerto del Pacífico, efectivos de la fiscalía y los estamentos, decomisaron 63 paquetes rectangulares con presuntas sustancias ilícitas, que se hallaban en un contenedor.

Y, en otro allanamiento en un puerto del Pacífico, decomisaron 118 paquetes de presunta sustancias ilícitas, ocultos dentro de otro contenedor.

Hay mucha droga movilizándose a través de terminales portuarias, la que ha sido decomisada tanto en Panamá, como en otras naciones cuyas cargas se dirigían a nuestro país.

El pasado jueves, por ejemplo, en el control de Guabalá, en Chiriquí, se decomisaron 150 paquetes de presunta droga escondidos dentro de un camión articulado que viaja desde Panamá hacia San José de Costa Rica.

Y el pasado martes, más de 11 toneladas de drogas fueron incautadas en la isla San José, Archipiélago de las Perlas, decomisados por efectivos del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).