Lo de La Joyita se repetirá y seguirá costando vidas porque el sistema colapsó, advierte abogado

El sistema penitenciario panameño está colapsado. Así lo advirtió el abogado Ángelo Madrid tras el reciente motín registrado en el centro penitenciario La Joyita, el cual dejó un saldo de dos privados de libertad fallecidos, varios heridos y una fuga masiva de internos que no ha sido esclarecido por las autoridades.

"Todo el sistema está colapsado. Es lastimoso, pero esto se va a seguir dando y va a costar la vida de ciudadanos panameños, sean privados de libertad o no", manifestó Madrid durante una entrevista en KW Continente.

El abogado enfatizó que el impacto de la violencia carcelaria trasciende los muros del penal, afectando directamente a las barriadas, residenciales y comunidades humildes que colindan con el complejo penitenciario.

Interrogantes sobre el ingreso de armas de grueso calibre

Madrid fue categórico al señalar que el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios del país no ocurre de manera fortuita, señalando que existe un constante deslinde de responsabilidades entre los custodios y la Policía Nacional.

Cuestionó los métodos actuales de revisión. "La última vez que fui al Control 1 me mandaron a quitar los zapatos como si a través de estos pudiera introducir armas al penal", ironizó.

Armas de gran calibre en los pabellones

De acuerdo con el letrado, cuando se desatan estos estallidos de violencia en los penales, no solo salen a relucir armas sencillas, sino de gran calibre. Ante esto, dejó abiertas las interrogantes sobre los métodos de introducción: "¿Cómo entran esas armas? ¿A través de los camiones? ¿En los turnos de noche?".

"Este es un sistema social que hay que estudiar muy bien y asesorar al Estado", opinó.

El Artículo 28 de la Constitución es "letra muerta"

Para el especialista, el artículo 28 de la Constitución Política, el cual fundamenta el sistema penitenciario en principios de seguridad y resocialización, se ha convertido en "letra muerta" debido a la reiteración de los actos de violencia.

Finalmente, Madrid puntualizó que el detonante del último enfrentamiento en La Joyita coincidió con un proceso de reorganización y traslado de privados de libertad de alto perfil. "¿Qué se detectó, qué se iba a dar?, no se sabe y ahí explotó la bomba", sentenció.