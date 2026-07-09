Panamá captura en Albrook a ciudadano salvadoreño buscado por supuesta estafa de $490 mil

Las acciones de inteligencia e intercambio de información internacional en territorio panameño asestaron un nuevo golpe al crimen transnacional de cuello blanco. Un ciudadano de nacionalidad salvadoreña fue aprehendido por unidades especializadas de la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL Panamá durante un operativo desplegado en una zona residencial del sector de Albrook, en el corregimiento de Ancón.

La captura del extranjero responde a una orden de aprehensión con fines de extradición emitida previamente por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo un requerimiento formalizado por el Órgano Judicial de El Salvador, informó la Policía Nacional.

El modus operandi: Un falso esquema de inversión empresarial

De acuerdo con el expediente técnico remitido por las autoridades del país centroamericano, el detenido está siendo procesado por la presunta comisión del delito de estafa agravada. Las investigaciones iniciales lo vinculan con el diseño y operación de una sofisticada estructura de captación ilícita de fondos:

El sospechoso abordaba a potenciales inversionistas ofreciéndoles inyectar capital en un supuesto proyecto de desarrollo empresarial de alto rendimiento.

Bajo la promesa de otorgarles una importante participación accionaria dentro de la estructura corporativa, logró que una de las víctimas le entregara una suma que supera los 490 mil dólares.

Tras recibir las transferencias de capital, el capturado rompió comunicación con los afectados, omitiendo la entrega de los títulos de propiedad, las acciones legalizadas o los supuestos rendimientos financieros prometidos, para luego huir hacia Panamá con el fin de ocultarse del radar de la justicia de su país.