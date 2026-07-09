Autocompasión, el arte de tratarte bien cuando las cosas salen mal

Cometer errores, enfrentar un fracaso o atravesar una etapa complicada forma parte de la vida. Sin embargo, muchas personas reaccionan ante estas situaciones con una voz interior severa, llena de críticas y reproches que terminan aumentando el malestar. Frente a ese hábito aparece la autocompasión, una práctica que propone tratarse con la misma comprensión y respeto que se ofrecería a un amigo que está pasando por un momento difícil.

Lejos de fomentar la conformidad o la falta de esfuerzo, la autocompasión busca reconocer el sufrimiento sin ignorarlo y responder de una manera más equilibrada. Diversas investigaciones han encontrado que esta actitud puede favorecer la salud mental, reducir el estrés y fortalecer la resiliencia, es decir, la capacidad para recuperarse después de experiencias adversas.

La psicóloga Kristin Neff, profesora asociada de la Universidad de Texas en Austin y una de las principales investigadoras sobre este tema, explicó en una entrevista con Greater Good Magazine, de la Universidad de California en Berkeley, que la autocompasión se sostiene sobre tres pilares: la amabilidad hacia uno mismo, el reconocimiento de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana y la capacidad de observar las emociones sin dejarse dominar por ellas.

En la práctica, esto significa cambiar frases como "todo es culpa mía" o "nunca hago nada bien" por un diálogo interno más realista. Reconocer un error no implica minimizarlo, sino evitar que se convierta en una descalificación permanente de la propia persona. Este cambio de perspectiva puede disminuir la intensidad de emociones como la culpa, la vergüenza o la frustración.

Ser autocompasivo tampoco significa renunciar a mejorar. De hecho, algunos estudios sugieren que las personas que se tratan con mayor comprensión suelen sentirse más motivadas para aprender de sus errores, ya que no invierten tanta energía en castigarse por ellos. Cuando desaparece el miedo constante al fracaso, resulta más fácil asumir nuevos retos y mantener la perseverancia.

La autocrítica excesiva también puede tener efectos físicos. El estrés sostenido asociado a pensamientos negativos favorece la liberación de hormonas como el cortisol, lo que puede afectar el descanso, la concentración e incluso el sistema inmunológico cuando se mantiene durante largos periodos.

El psicólogo Christopher Germer, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y cofundador del programa Mindful Self-Compassion, señaló en declaraciones a Harvard Health Publishing que muchas personas creen que ser duras consigo mismas las ayudará a alcanzar mejores resultados, cuando en realidad suele ocurrir lo contrario. Según el especialista, desarrollar una actitud más comprensiva favorece la regulación emocional y permite afrontar las dificultades con mayor claridad.

Incorporar la autocompasión en la vida cotidiana no requiere grandes cambios. Hacer una pausa antes de reaccionar ante un error, reconocer las emociones sin juzgarlas, aceptar que nadie está libre de equivocarse y utilizar un lenguaje más amable al hablar consigo mismo son pequeñas acciones que pueden marcar una diferencia con el tiempo.

También puede ser útil preguntarse cómo respondería si la misma situación le ocurriera a un ser querido. Muchas personas descubren que ofrecen comprensión, apoyo y palabras de aliento a los demás, pero reservan las críticas más duras para sí mismas. Reducir esa diferencia es uno de los objetivos de la autocompasión.

Aprender a tratarse con amabilidad no elimina los problemas ni evita los momentos difíciles, pero puede cambiar la forma de enfrentarlos. Más que una actitud de indulgencia, la autocompasión es una herramienta para reconocer las propias dificultades sin perder de vista que equivocarse también forma parte de la experiencia humana.