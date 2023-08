Capacitan para identificar riesgos en las nuevas tecnologías

La inteligencia artificial (IA), blockchain, ciberseguridad o el Internet de las cosas, son tecnologías emergentes que pueden presentar riesgos para las empresas: pérdidas monetarias, daños a la reputación, desafíos de seguridad, entre otros, por lo que resulta necesario que las organizaciones cuenten con conocimientos y habilidades especializados para mitigarlos con eficacia.

De acuerdo con el Global Data Protection Index 2022, un informe de la compañía Dell, que se realiza cada dos años y que está basado en las opiniones de mil profesionales con poder de decisión de los departamentos de tecnología de organizaciones de quince países con más de 250 empleados; los desafíos de protección de datos están en aumento, y las nubes públicas y los ciberataques son las principales áreas de preocupación. Al 72% le preocupa que experimenten un evento disruptivo en los próximos doce meses, mientras que al 69% le preocupa que las medidas de protección de datos existentes de su organización no sean suficientes para hacer frente a las amenazas de malware y ransomware.

Las ciberamenazas siguen siendo lo más importante para las organizaciones de todos los tamaños.

Por lo anterior, se creó Risk Hub, un sitio en línea que ofrece cursos con conocimientos prácticos y estrategias para navegar por el complejo panorama de las nuevas tecnologías. El plan pretende formar para garantizar el cumplimiento de la normativa e impulsar la innovación en las organizaciones, según sus creadoras: Victoria Rodríguez Carmona (directora ejecutiva) y Delfina Chain (directora de Riesgos).

Según Rodríguez, la idea de poner a disposición estos cursos surgió, porque, mientras hacían informes para detectar el riesgo de exchanges (mercados de intercambios de criptomonedas) que estaban involucradas en transacciones en bancos, se dieron cuenta de que tanto el área legal, como el exchange, no tenía la información del otro sector.

"Los bancos no tenían información, conocimiento del producto, de la tecnología, ya sea cripto, IA o realidad aumentada, y por otro lado, las empresas de productos tecnológicos no tenían la información de compliance (conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales), prevención del lavado de dinero; entonces decidimos crearlo.", explicó Rodríguez.

Las creadoras han puesto en marcha el evento Crypto Compliance, una serie de cinco eventos en los que expertos en compliance, antiblanqueo de capitales y activos virtuales compartirán la experiencia que han desarrollado a lo largo de los años con los asistentes. Serán cinco días de contenido inmersivo para profesionales que buscan comprender y obtener conocimientos prácticos basados en escenarios reales.

Delfina Chain (directora de Riesgos) y Victoria Rodríguez Carmona (directora ejecutiva).

Como la IA ha tomado fuerza, será tema principal en uno de los eventos, precisamente, porque, "a veces no medimos las consecuencias de dicha tecnología o lo hacemos de manera que podemos estar vulnerando información sensible de nuestras empresas, clientes o nosotros. No es limitar el uso de la IA, es brindar ejemplos y consejos en materia de buenas prácticas de cómo usar la IA en un marco de riesgo contenido", dijo Chain.

Además, de acuerdo con Chain, desarrollan un software que ofrece un informe de riesgo para así automatizar los procesos de clientes y poveedores para que aseguren su cadena de suministro.

"Cuando contratas a un proveedor, puedes, a través del software, conocer los tipos de riesgos que tiene la contraparte: ciberseguridad, lavado, fraude, cumplimiento... que te permite lanzar negocios más ágilmente, operar con distintas industrias y asegurar la cadena de suminstro", detalló.

Los cursos se hacen de manera virtual a nivel global y bilingües.

Chain recordó que son "muy pro tecnología", pero es necesario conocer los riesgos para que se usen de manera segura.