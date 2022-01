'Cualquiera tiene un celular, pero no todo el mundo sabe usarlo de manera efectiva'

Versión impresa

El acceso a un dispositivo tecnológico no se traduce necesariamente en un uso efectivo, explica el investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá, Víctor López.

Durante la pandemia, los procesos digitales en Panamá se aceleraron, no obstante, un número importante de la población enfrenta problemas a la hora de completar los trámites.

De acuerdo con López, esta situación refleja la baja alfabetización digital que todavía hay en el país.

"El gobierno está automatizando procesos. El tema es que si no saben usar el internet, o no saben usar bien el celular, y no aprenden cómo se hacen los servicios digitales, no importa cuánta inversión haya porque la gente no los usará. Ahora cualquiera tiene un celular, pero no todo el mundo sabe qué hacer con él de manera efectiva. Ahora tenemos el vale digital, código Qr y una gran cantidad de personas no lo saben usar", expresó López.

En este sentido, López advierte que para ser parte de la competitividad y reactivación económica global se deben buscar los mecanismos.

"Si no lo prevenimos, se va a generar un conjunto de analfabetas funcionales. Gente con diploma, estudios universitarios que no sacan beneficio a lo que tienen. Tienen la calculadora en la mano, pero no saben usar las teclas", apuntó.

López detalla que para superar estas barreras no solo es importante el apoyo de las entidades gubernamentales, sino también el de la propia población.

En casa, por ejemplo, los jóvenes pueden enseñarles a sus abuelos a cómo manejar los dispositivos y completar los trámites.

"Esto requiere de un esfuerzo intergeneracional. Es un emprendimiento de familia para que todos tengan una cultura del uso de los medios digitales, que incluya el internet. Si no estás en internet, estás fuera de la sociedad del conocimiento, lo cual te lleva a estar fuera del desarrollo. La estrategia es una relación público-privada", agrega López.

Calidad del internet en Panamá

Los usuarios de internet en Panamá oscilan en 2.63 millones, lo que representa que el servicio estaría disponible para un 62% de los panameños.

López explica que la calidad del servicio depende de los proveedores, que son los que van a establecer la infraestructura y el equipamiento.

"La calidad es variable. Hay áreas en la ciudad de Panamá que no tienen mayores problemas, pero hay lugares donde todavía existe conexión con cable coaxial", apuntó.

Resume López que la calidad del internet en Panamá es relativa porque hay múltiples proveedores de servicios. Al final el que puede pagar cuenta con internet de excelente calidad, pero el que no puede pagar recibe lo que tiene o nada.

